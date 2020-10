Fast sekündlich ausführlich hatten Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und versucht, den Ablauf eines Abends zu rekonstruieren, zu dem außer dem Angeklagten nur die Nebenklägerin etwas sagen kann.

Am 3. März begann auf einem Online-Dating-Portal der Kontakt von Anton* (28) und Ulla* (22). Der Erfurter Personaldisponent und die Saalfelder Krankenschwester schrieben sich, bald auch via WhatsApp, man flirtete durchaus miteinander, sandte sich gegenseitig Bilder, auch welche in Unterwäsche, aber keine Nacktfotos. Am 15. März, einem Sonntag, war Ulla guter Stimmung und schrieb, sie sitze mit ihren Freundinnen an der Saale, trinke Wein und man könne sich doch danach noch bei ihr treffen. Sie habe allerdings nur eine Decke… falls er übernachten wolle.

Man traf sich, ging nach oben, trank bei laufendem Fernseher Wein unterhielt sich anfangs leidlich und später weniger. Seinem Wunsch, ihm ihre Wohnung zu zeigen, kam sie nach, die Tour endete im schummrig beleuchteten Schlafzimmer. Hier wurde geküsst. Ob einander oder nur er sie, da gehen die Schilderungen auseinander. Später fiel man aufs Bett, die Hüllen auch und es gab mehrfach Geschlechtsverkehr, anfangs ohne, später mit Kondom. Begleitet wurde der Akt, dessen Details ausführlich von allen Seiten beleuchtet wurden, von nach Antons Ansicht stimulierend gemeinten Schlägen Antons, das räumt dieser auch ein. Er aber habe nie den Eindruck gehabt, dies geschehe nicht einvernehmlich, ebenso wie der Sex. Als er sich verabschiedete, hat er später via Chat nachgefragt, ob alles in Ordnung sei und dies auch bestätigt bekommen. Nach einer gegenseitigen Bestätigung, dass man wohl nicht unbedingt den Kontakt fortsetzen wolle, hatten beide die Daten des anderen gelöscht und sich gegenseitig blockiert.

Für Ulla war der Abend, obwohl die konkreten Details nicht weit auseinander liegen, völlig anders. Sie habe den Kuss im Schlafzimmer nicht erwidert, die folgenden allenfalls über sich ergehen lassen, sei dann aufs Bett geworfen worden und anschließend die gesamte Zeit festgehalten worden, meist an den Händen, später auch mit Antons Beinen. Sie habe Tränen in den Augen gehabt.

Sehr genau wollte vor allem der Staatsanwalt wissen, wie sie Signale der Ablehnung ausgesendet habe. Sie sei wie versteinert gewesen, sagt sie. Soll heißen, es habe weder dabei noch anschließend Worte oder Gesten des Nichteinverständnisses gegeben? Sie habe sich weggedreht und versucht, die Hände loszubekommen, dann aber nichts mehr unternommen, weil sie Angst gehabt habe.

Alle im Raum (außer womöglich dem Angeklagten, der dazu aber nichts sagt) sind sich einig, dass die Schläge - sie führten zu großflächigen Hämatomen - nicht etwa akzeptabel, sondern eine Körperverletzung sind. Eine Vergewaltigung aber steht nicht mehr im Raum. Weil Anton drei Monate in Untersuchungshaft saß, werden diese als Ausgleich für die Körperverletzung angerechnet und das Verfahren gegen eine Geldzahlungsauflage an die Nebenklägerin von 2000 Euro eingestellt.

* Namen geändert