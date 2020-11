Straßenreinigung in Rudolstadt wird etwas teurer

Überall dort, wo in Rudolstadt die Kehrmaschine auf der Straße fährt, müssen die Anlieger für die Straßenreinigung etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren für die Straßenreinigung in Rudolstadt werden geringfügig angehoben. Dieser Empfehlung an den Stadtrat gaben die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses am Montag ihre Zustimmung. Laut der vorliegenden geänderten Satzung beträgt die Erhöhung je nach Straßenkategorie drei oder vier Cent pro Monat. Die Neukalkulierung der Straßenreinigungsgebühr ist alle vier Jahre erforderlich. Bei der Gebührenbemessung werden die Kosten für die letzten vier Jahre betrachtet. Somit ist für die Jahre ab 2021 eine Neukalkulation auf Basis der Jahre von 2017 bis 2020 erforderlich. In der Nachkalkulation ist die Neuanschaffung der Kehrmaschine 2020 mit berücksichtigt worden sowie allgemeine Kostenerhöhungen.

Auf vielen Straßen sind die Anlieger in der Pflicht In Rudolstadt wird nur ein Teil der Straßen öffentlich gereinigt, so dass hier Gebühren fällig werden. Und zwar sind das die Straßen, auf denen das Fahrzeugaufkommen mehr als 4000 Kraftfahrzeuge am Tag übersteigt. Alle anderen Straßen werden von den Anliegern selbst beziehungsweise den von Anliegern beauftragten von privaten Dienstleistern gereinigt.