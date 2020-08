Studenten schaffen neue Attraktion im Schieferpark

Seit Oktober 2019 wurde am alten Werksgebäude des Technischen Denkmals Historischer Schieferbergbau Lehesten unter Hochdruck gearbeitet – mit Corona-bedingter Unterbrechung in diesem Jahr freilich.

In Kooperation von Friedrich-Schiller-Universität Jena und Stiftung Thüringischer Schieferpark Lehesten wurde ein Projektseminar mit dem Titel „Blaues Gold“ in den Vorlesungsplan aufgenommen, das die museale Neugestaltung der denkmalgeschützten Kompressorenstation zum Ziel hatte. In diesem Kooperationsprojekt arbeiteten ab dem Wintersemester 2019/2020 sechs Master-Studenten der Fachrichtung Volkskunde/Kulturgeschichte unter fachlicher Leitung die Geschichte der Kompressionsstation aus mehreren Perspektiven auf.

Bei insgesamt sechs Aufenthalten in Lehesten wurden durch Archivrecherche, in Begegnungen mit dem Museumsort und per Interviews von ehemaligen Werksarbeitern Daten erhoben und ausgewertet sowie ein Ausstellungskonzept entwickelt. Zuletzt wurden die Überlegungen gestalterisch realisiert. Das Projekt umfasste aber auch handwerkliche Tätigkeiten, Beräumungsarbeiten, Marketing sowie museumspraktische Aufgaben.

Entstanden ist eine moderne Ausstellung zu historischen und technischen Themen, aber auch zur Alltags- und Sozialgeschichte. Unter dem Titel „Laut aber ruhig - Die Bedeutung der Kompressorenstation im Schieferbruch Lehesten“ können Besucher zukünftig und nach Voranmeldung blitzlichtartige Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt der jüngeren Geschichte des Lehestener Schieferbergbaus erhalten. Zur wegen Corona nicht öffentlichen Eröffnung kamen vor einigen Tagen fast 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Ehrenamt, die von den Studenten durch die neue Ausstellung geführt wurden. Nähere Informationen zum Projekt sowie zum Technischen Denkmal finden sich unter www.schiefer-denkmal-lehesten.de.