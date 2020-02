Susanne aus Rudolstadt kämpft weiter

Es war wieder einer dieser Routine-Termine, für den Susanne in Begleitung ihrer Familie diese Woche an die Berliner Charité fuhr. Regelmäßig wird die junge Rudolstädterin dort behandelt. Sie leidet an einer seltenen Autoimmunkrankheit namens Neuromyelitis optica (NMO), einer Krankheit, die eine Kombination aus einer Entzündung des Sehnervs und des Rückenmarks darstellt. Deutschlandweit sind etwa 1500 Menschen betroffen. Bei Susanne sind hauptsächlich die Augen angegriffen. Andere Erkrankte sitzen im Rollstuhl oder kämpfen um ihr Leben. Leider gibt es auch junge Menschen, für die Hilfe zu spät kommt.

Hoffnung dank neuer Therapien

Es war ein langer Prozess, bis Susanne zu Professor Friedemann Paul und seinem Team an der Charité fand und dort nun die Hilfe bekommt, die sie und ihre Familie hoffen lässt. Elf Jahre dauert ihr Leidensweg, begleitet von Fehldiagnosen und Folgeerkrankungen bis hin zum Koma. Die Sorge um Susanne belastet die Familie, vor allem Susannes Mutter kommt im Laufe der Zeit an ihre Grenzen. „Der Weg bis zur Diagnose ist für die Betroffenen oft mit viel Schmerz und Leid verbunden. Die Erkrankung wird schnell mit Multipler Sklerose verwechselt, was auf Grund unterschiedlicher Behandlungsansätze fatale Folgen haben kann. Nur über bestimmte Bluttests ist der Unterschied erkennbar“, erlebt die Familie. An der Berliner Charité forscht ein Team genau zu diesem Thema. Es gibt neue Therapieansätze, die auch Susanne hoffen lassen. Doch die Forschungen sind teuer. Und bis zur Zulassung braucht es verlässliche Studien. „Menschen mit seltenen Erkrankungen bleiben ihrem Schicksal ausgeliefert, wenn es nicht solche Forschungsgruppen wie die an der Charité gäbe. Pharmakonzerne unterstützen das kaum oder gar nicht, weil es sich nicht rechnet“, weiß die Rudolstädterin.

Schon 18.500 Euro gesammelt

Der Weg in die Öffentlichkeit war für sie kein leichter. Aber sie weiß: Nur so gelingt es, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und die braucht es, um Gelder für die dringend notwendige Forschung zu akquirieren. Es war im August vergangenen Jahres, als sich Susannes Familie entschloss, eine Spendenaktion zu starten. „Bis jetzt konnten bereits 18.500 Euro der Charité für die Forschung zur Verfügung gestellt werden“, informiert Susanne. „Einen besonders großen Anteil haben die Stadt Saalfeld an diesem Ergebnis sowie ein Restaurant in Weimar, das mit einem Benefizessen fast 4000 Euro gesammelt hat. Es waren aber auch viele kleinere Beträge, die die Spendensumme wachsen ließen.

Wir erfahren Hilfe von vielen Menschen aus der Region und darüber hinaus“, lässt die Familie wissen. Es gab Benefizkonzerte, Kuchenbasare, Tombolas, mit denen die Menschen mit Herz zum Spenden animiert wurden. Auch den heutigen Tag der seltenen Erkrankungen wollen Susanne und ihre Familie nutzen, um wachzurütteln und auf das Thema aufmerksam zu machen.

Benefizkonzert in Saalfeld

Für 2020 sind weitere Aktionen geplant Am 29. März laden die Musikschule Saalfeld und die Gitarrenschule Scherber zum nächsten Konzert in die Schlosskapelle Saalfeld ein. Beginn ist 15 Uhr. Darüber hinaus wird vielerorts, so unter anderem in Arztpraxen, auf die Spendenaktion für die Berliner Charité aufmerksam gemacht.

Spendenkonto: DE 53 100500001270005500. Empfänger Charité –Universitätsmedizin Berlin, Verwendungszweck: Spenden für NMO/Prof. Paul