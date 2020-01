Gedenktafel für den Aufenthalt von Friedrich Ebert am Hotel Schwarzaburg.

Schwarzburg. Vor 101 Jahren wurde die erste deutsche Demokratie gegründet - ein Grund für Geselligkeit an historischer Stelle im Hotel Schwarzaburg

Tag der Weimarer Republik wird auch in Schwarzburg begangen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der Weimarer Republik wird auch in Schwarzburg begangen

Einen vergnüglich-interessanten Abend mit Wissenswertem und Musik aus der Weimarer Republik gibt es am Freitag, dem 7. Februar, im Hotel „Schwarzaburg“ in Schwarzburg. Der Förderverein „Schloss Schwarzburg – Denkort für Demokratie“ und der Verein „Weimarer Republik“ laden aus Anlass des „Tages der Weimarer Republik“ herzlich dazu ein.

Anfang Februar jährt sich die Gründung der ersten deutschen Demokratie zum 101. Mal. Damals trat die Nationalversammlung in Weimar zusammen, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. Sie wurde dann am 11. August von Reichspräsident Friedrich Ebert in Schwarzburg unterzeichnet.

An die damalige Umbruchszeit soll an dem Abend erinnert werden. Fachleute geben Einblick in das Geschehen vor 100 Jahren, dazu gibt es Dixieland-Musik und kulinarische Angebote des Hotels „Schwarzaburg“. Der Eintritt ist frei, interessierte Bürger sind ab 19 Uhr herzlich willkommen.