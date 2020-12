Tagesordnung in Bad Blankenburg um fast die Hälfte reduziert

Neun von 21 Punkten hat der Bad Blankenburger Stadtrat auf Antrag ins neue Jahr hinein verschoben. Die Sitzung am Mittwochabend sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Der Diskussionsbedarf bei den Themen, die nicht dringend in diesem Jahr abgeschlossen werden müssen, sei aber dennoch da, weswegen die Punkte weder gestrichen, noch kommentarlos abgehandelt werden sollten. Einer der Tagesordnungspunkte war der Bericht des Bürgermeisters, der allen Stadträten ausgehändigt wurde und auch veröffentlicht wird.