Teichröda: Kälbchen-Segen in der Winterzeit

Stolz zeigt Jens Schmidt den Kalender „Kuhriositäten 2020“, in dem auch einer seiner Zuchtbullen abgebildet ist. Er ist Herdenmanager über die 100 Mutterkühe plus einiger Zuchtbullen der Rasse Charolais in der Agrargenossenschaft Teichel und hat gerade alle Hände voll zu tun. Denn die Kalbe-Saison hat begonnen. Täglich kommen gerade neue cremeweißfarbene Kälbchen auf die Welt, um die er sich kümmern muss.

Start war am 1. Dezember, als im Stall in Teichröda die ersten zwei Kälber auf die Welt kamen. Ihnen folgten weitere zwei Dutzend, darunter einmal Zwillinge. Und etliche werden noch kommen. Mit etwa 90 Geburten rechnet der Herdenmanager, das wird noch bis in den April hinein andauern. Die meisten werden aber im Dezember und Januar geboren. Währenddessen kommen er und seine beiden Kollegen ein bis zwei Mal nach Feierabend in den Stall zur Kontrolle. „Die meisten Kühe kalben, wenn Ruhe im Stall ist“, weiß er aus Erfahrung. Und das sei nun mal in der Nacht. Geboren werden die Kälber im Schutz der Herde.

365 Tage im Jahr im Einsatz

Kalbe-Saison heißt für Jens Schmidt aber auch: arbeiten in Nächten der Feiertage. Bei den Geburten gibt es keine Weihnachts-Pause. Hinzu kommen Fütterung, Herdenkontrolle, Nabeldesinfektion, das Einstanzen der Ohrmarken und die Aufnahme in die Datenbank.

Jedes Tier hat eine Stallkarte. In Teichröda stehen die Charolais-Kühe, die die Agrargenossenschaft zur Fleischproduktion, zur Zucht im Eigenbedarf oder zum Weiterverkauf hält, in den Wintermonaten im Stall. Auch, weil bei den Geburten besser auf sie geachtet werden kann als auf den großen weitläufigen Wiesen.

„Ich bestimme, wer mit wem“

Der 52-jährige Herdenmanager erkennt schon früh, wenn eine Kuh kalben wird. 25 Jahre in dem Job haben ihm die eindeutigen Indizien gelehrt. Der Großteil der Geburten verläuft normal, nur manchmal muss der Fachmann Hilfe leisten. Zum Beispiel wenn das Kalb mit dem Kopf voran und nicht mit den Vorderhufen kommt. In der größten Not muss der hinzugerufene Tierarzt einen Kaiserschnitt machen. Das sei aber äußerste Ausnahme.

Anhand der Stallkarte sieht der Experte die Herkunft seiner Mutterkühe, wie viele Kälber sie geboren und welcher Bulle sie gedeckt hat. So kann er in der nächsten Saison entscheiden, welcher Bulle mit welcher Kuh zusammengetan wird. „Ich bestimme, wer mit wem“. Und er begutachtet, welche Tiere für Zucht und Weiterverkauf geeignet sind oder mit auf Schauen fahren. „Wir besuchen Messen, auch um Kontakte zu knüpfen.“ So werden die Tiere aus Teichröda auch mal nach Schleswig-Holstein oder Österreich verkauft. Andersrum wird das Blut der Herde mit Ankäufen von anderswo frisch gehalten.

Wunsch: Regionale Qualität schätzen

Die Vermarktung von Rindfleisch ist das Hauptgeschäft der Agrargenossenschaft. „Wir vermarkten das ganze Tier. Von Oberschale für Rouladen bis zum Filet, was aus dem Rücken kommt. Das Filet ist mit Abstand das Teuerste, was man vom Rind haben kann“, sagt der Vorstandsvorsitzende Stefan Blöttner. „Die Leute, die auf Qualität setzen, kaufen bei uns ein.“ Dass das mehr werden, sieht er als freudige Entwicklung. Trotzdem erreichen sie nur 10 bis 15 Prozent der Gesamtkundschaft, schätzt er.

Mit Bedenken beobachtet der Vorstandsvorsitzende den Preisverfall an den Märkten für Fleisch. Das rühre daher, dass aus dem Ausland viel billiges und mit fehlenden Standards produziertes Fleisch nach Deutschland komme. Das führe zu erhöhter Konkurrenz und zum Preisverfall bei den eigenen Produkten. Letztendlich wünscht er sich die Einsicht vom Verbraucher, mehr für Fleisch zu bezahlen, und damit bessere und vor allem regionale Qualität zu haben.

„Wenn es uns als regionale Erzeuger nicht mehr gibt, kommen die Produkte nur noch aus dem Ausland.“ Für die Existenz demonstrieren gerade auch viele Landwirte.