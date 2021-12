Teilweise Freisprüche für Sitzendorfer Seriendieb

Rudolstadt Gerichtsbericht: Am zweiten Verhandlungstag in Rudolstadt erschienen die schwersten der Vorwürfe in neuem Licht.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Andreas Spahn hat Ulf U.* aus Sitzendorf wegen multipler Vorwürfe zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Nur mit größten Bauchschmerzen habe man sich erneut zu einer Aussetzung der Strafe zur Bewährung durchgerungen, auch im Angesicht der zuletzt fünfwöchigen Untersuchungshaft. Drei Jahre lang muss er sich bewähren, darunter zwei Jahre mit Aufsicht eines Bewährungshelfers. 120 Stunden gemeinnützige Arbeit gehören für den seit längerem von Hartz IV Lebenden - wie von der Staatsanwaltschaft beantragt - zu den Details des Urteils.

Die Überraschung am zweiten Verhandlungstag bestand darin, dass sich die Zweifel am zunächst angeklagten Hergang der Taten deutlich vermehrten. Vom ersten Verhandlungstag war noch eine Aussage offen, bei der es um die Details der körperlichen Auseinandersetzung bei dem Zigarettendiebstahl im örtlichen Supermarkt am 6. April 2021 gegen Mittag ging. Die junge Aushilfskraft erklärte, ihre erfahrene Kollegin habe Ulf U. festzuhalten versucht, während dieser sich durch einen Stoß gegen die Schulter loszureißen versuchte. Dies aber erfüllte nach einhelliger Ansiucht von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und letztlich des Gericht nicht mehr den Tatbestand des räuberischen Diebstahls.

Auch der Verkehrsunfall am späten Nachmittag des 23. Oktober 2019 war nochmals Gegenstand. Die beiden Polizeibeamten erklärten ihre Ermittlungen, die zwar - nicht zuletzt wegen vieler Vorfälle in früheren Jahren - auf Ulf U. hindeuteten, aber nicht mehr wurden als Indizien. Klar war: Ein Motocross-Fahrer hat in Sitzendorf einen 75-jährigen angefahren und nicht unerheblich verletzt. Nur blieb unaufgeklärt, wer genau es war. Ulf U. habe von Paul P.*, dem die Maschine gehörte, damals die jederzeitige Erlaubnis gehabt, ohne Rücksprache das Motorrad auszuleihen und zu benutzen. Er selbst, so hatte Paul P. ausgesagt, sei nicht gefahren, sondern mit seiner damaligen Freundin Lisa L.* unterwegs gewesen.

Ein Umstand, den diese am zweiten Verhandlungstag deutlich bestritt, sie habe da schließlich arbeiten müssen, erinnere sich aber, dass Paul P. an diesem Tag zu Ulf U. fahren wollte und damals diese Maschine oft benutzte. Sie schilderte ungefragt, wie hektisch Paul P. reagiert habe, als sie ihn auf Facebook-Nachrichten von dem Unfall ansprach, wo dortige Fotos dem Aussehen seines Motorrades recht ähnlich zu sein schienen. Hektisch habe Paul P. daraufhin einen Transporter besorgt, um den Abtransport der Motorrades mit unbekanntem Ziel zu organisieren. Auch dieser Vorwurf, so sahen Staatsanwältin Müller und Verteidiger Otto, sei also unzutreffend.

Übrig blieb eine Serie von Ladendiebstählen mit meist geringwertiger Beute und Versuche dazu, bei denen zusätzlich vielfach Hausfriedensbruch dazu kommt. Auch die eingetretene Wohnungstür eines Nachbars unter ihm im Sitzendorfer Mehrfamilienhaus, dessen Schaden von veranschlagten 2000 Euro nach wie vor nicht repariert ist, bleibt bestehen. Er habe sich damals in der Tür geirrt, diese eigentümliche Entschuldigung könne, so der Nachbar für das erste Mal womöglich noch gelten, doch oft, wenn Ulf U. unter Drogeneinfluss stehe, trete er erneut gegen die Tür. Auch komme es häufig zu erheblicher Ruhestörung, auch Stress mit einer damaligen Freundin habe er schon schlichten müssen, als diese um Hilfe gerufen habe.

Alles, was beim Verhandlungsauftakt bei der Organisation schief lief, klappte übrigens diesmal. Sowohl der Transport des Angeklagten aus der Untersuchungshaft als auch alle anderen Prozessbeteiligten waren pünktlich. Der Haftbefehl wurde außer Kraft gesetzt, Ulf U. wird also wieder im Straßenbild von Sitzendorf präsent sein. Der Unterschied diesmal: Beim nächsten Konflikt mit dem Gesetz droht der unverzügliche Vollzug der Haftstrafe.

*Namen geändert