Tele-Medizin könnte bald im Schwarzatal Einzug halten

Schwarzatal Jenaer "WeCaRe" bekommt Bundesförderung für mehr digitalisierte Medizin im ländlichen Raum

Schon längst einmal wollte sich die Initiative im Tal vorstellen, doch Corona verhinderte es bisher. Trotzdem: Die Region zwischen Schwarzburg und Katzhütte, Meura und Mellenbach wird Nutznießer der Akteure im sogenannten “WeCaRe”-Bündnis. Dieser Zusammenschluss entwickelt für Thüringen ein Telemedizin-Innovationslabor

Die knapp 200 Partner erhielten jetzt eine Förderzusage des Bundes im Rahmen des Programms „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“. Im Südosten Thüringens will es Digitalisierungslösungen entwickeln, die zur besseren Gesundheitsversorgung und zum Strukturwandel in der Region beitragen.

Als eins von 23 Projekten wurde es für die sechsjährige Umsetzungsphase ausgewählt, die mit bis zu fünfzehn Millionen Euro gefördert wird.

Das Team um den Mediziner Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius vom Universitätsklinikum Jena und den Wirtschaftsgeographen Prof. Dr. Sebastian Henn von der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat sich zum Ziel gesetzt, den Strukturwandel in den Thüringer Regionen südlich der Städte Erfurt, Weimar und Jena im Landkreis Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis, Ilm-Kreis, Saale-Orla-Kreis und Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit Hilfe von Digitalisierungslösungen in der medizinischen Versorgung voranzutreiben.

In der vorangegangenen neunmonatigen Konzeptphase konnten die WeCaRe-Partner bereits 48 innovative Projektideen erarbeiten, die bestehende Lücken im Netz der Gesundheitsversorgungsangebote der Region schließen helfen sollen. Dazu zählen zum Beispiel eine E-Health-Lösung für Menschen mit erhöhtem Demenz-Risiko, die auch die Angehörigen mit einbezieht, telemedizinische Ansätze zur präzisen sensorischen Erfassung von Lebensparametern oder neue Tools für die Kommunikation zwischen Patient, Notärztin, Rettungssanitäter und Notaufnahme im Krankenhaus. Es wird nun darum gehen, diese Projektideen umzusetzen.

„Gerade im ländlichen Raum, wo Ärztemangel und eine überalterte Bevölkerungsstruktur besondere Herausforderungen an die Gesundheitsversorgung stellen, können bedarfsgerechte technologische Lösungen mit dem Fokus auf der ‚Intelligenten Sensorischen Telemedizin‘ den Strukturwandel maßgeblich vorantreiben. Wichtig dabei ist aber, dass die Menschen vor Ort mitgenommen werden und deren Akzeptanz für technologische Lösungen frühzeitig mitgedacht wird. Dies werden wir mit WeCaRe angehen“, konstatiert Prof. Guntinas-Lichius.