Theater Rudolstadt freut sich auf Weihnachtsgrüße

Rudolstadt. Drei Fragen an Friederike Lüdde, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit am Rudolstädter Theater

Seit den neuesten Beschlüssen wird das Theater Rudolstadt, wie auch die anderen Thüringer Bühnen, bis zum 31. Januar 2021 keine Aufführungen zeigen können. Wir sprechen mit Friederike Lüdde, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, über eine Möglichkeit, wie man dennoch mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern in Verbindung bleiben kann.

Die Weihnachtszeit ist traditionell auch eine der Theater- und Konzertbesuche. Das fällt in diesem Jahr aus. Wie bleibt man in solchen Zeiten mit dem Publikum in Kontakt?

Wir haben im vergangenen Frühjahr während des ersten Lockdowns die Erfahrung gemacht, dass unsere vielfältigen Angebote im Internet dankbar angenommen wurden. Dennoch können sie aber letztendlich keinen Theater- oder Konzertbesuch ersetzen und, das ist vielleicht noch wesentlicher, sie erreichen nur einen kleinen Teil unserer Besucherinnen und Besucher. Also stehen wir vor der Herausforderung, wie wir trotz der Kontaktbeschränkungen die Verbindung zu unserem Publikum nicht abreißen lassen. Unsere Theaterkasse ist ja auch nur telefonisch erreichbar. Wir kamen auf eine sehr schöne, fast altmodische Idee: übers Grußkartenschreiben. Wir bitten also einfach alle Theaterfreunde, uns Postkarten zu schicken.

Was ist das Thema und wohin sollen sie geschickt werden?

Wir finden, die besinnliche Adventszeit eignet sich hervorragend, um darüber nachzudenken, was einem für das kommende Jahr wirklich wichtig ist. Auch gerade, wenn man das zurückliegende betrachtet. Also suchen wir die schönsten Wünsche für 2021. Was soll 2021 anders werden als in diesem Jahr? Wonach sehnt man sich am meisten? Was wünscht man sich privat, was für die Welt? Gesandt werden sollen die Karten bitte an: Theater Rudolstadt, Stichwort „Weihnachtsgruß“, Anger 1, 07407 Rudolstadt.

Was wird mit den Grußkarten passieren?

Die Aktion soll keine Einbahnstraße bleiben. Alle, die ihre Grußkarte zusammen mit einer Adresse schicken, bekommen auch von uns ganz persönliche Weihnachtspost! Und zwar von Schauspielern, Musikern, dem Intendanten, Dramaturgen und anderen, die bei uns auf der Bühne stehen. Darüber hinaus wollen wir einige der schönsten Karten und Grüße anonymisiert veröffentlichen, zum Beispiel in der Theaterkasse ausstellen.