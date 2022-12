Theater-Spiel-Laden Rudolstadt probt Horrorstück

Der Theater-Spiel-Laden setzt „Das Haus des Richters“ in Szene

Rudolstadt. Der Theater-Spiel-Laden setzt Bram Stokers „Das Haus des Richters“ in Szene.

Im Theater-Spiel-Laden haben die Proben für ein neues Stück begonnen. „Nach einer Kurzgeschichte des irischen Dracula-Autors Bram Stoker setzen wir das Schauerdrama ‚Das Haus des Richters‘ in Szene“, informiert der TSL-Leiter Frank Grünert. Die Handlung führt das Publikum in ein altes abgelegenes Herrenhaus, in das es den jungen Studenten Malcom Malcomson verschlägt. Dort hat einst ein sadistischer Richter sein Unwesen getrieben. Das Haus wird allseits gefürchtet und gemieden, denn es soll von Grusel, Grauen und Schrecken begleitet werden.

Die Hauptrollen sind besetzt mit Lukas Hercher und Chris Henkel, der auch Regie führt. Die Premiere ist für den Herbst 2023 geplant. red