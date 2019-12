Theaterumbau, Taubenplage, Thüringentag – Das sagt der Rudolstädter Bürgermeister

Die Frage nach dem aktuellen Stand in Sachen Theaterumbau wartete Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) am Montagabend zur Einwohnerfragestunde erst gar nicht ab. Gleich zu Beginn informierte er die etwa 50 Zuhörer im Rathaussaal, wie es um das Vorhaben steht.

Derzeit ist man auf der Suche nach einem neuen Generalplaner, was sich allerdings als schwierig erweist. Die Zusammenarbeit mit dem ersten Planer wurde im Sommer beendet. Aktuell ist ein Planungsbüro beauftragt, die europaweite Ausschreibung dafür vorzubereiten. „Weder das Theater noch die Stadt haben dafür die Fachleute“, so Reichl. Zunächst müsse ein Gutachter ermitteln, welche Planungsleistungen bereits erbracht sind und was noch zu tun ist.

Im Januar soll die Ausschreibung veröffentlicht werden. In der Zwischenzeit werde weiter gearbeitet, entsprechend der bereits vorliegenden Planungen der Fachleute. Befürchtungen, wonach die Fördermittel womöglich verloren gehen, widersprach der Bürgermeister. „Die 14 Millionen Euros stehen zur Verfügung, wir gehen davon aus, bis 2022 fertig zu werden“, sagte er.

Töten der Tiere nicht erlaubt

Sorgen bereitet die Taubenplage im Bereich altes Finanzamt/Galeria Rudolstadt. „Was denkt die Stadt hier zu tun“, so eine Anfrage. „Wir haben hierfür noch keine abschließende Lösung gefunden“, so die Antwort. Das Töten der Tiere ist nicht erlaubt. Der Hauseigentümer sei angeschrieben worden mit dem Auftrag, Öffnungen im Dach und an der Fassade zu schließen. „Wir wissen um das Problem. Der Fachdienst ist beauftragt, sich damit zu befassen und hier auch die Erfahrungen anderer Städte mit einzubeziehen“, so Reichl.

Warum, so eine weitere Frage, bewirbt sich Rudolstadt nicht als Austragungsort für den Thüringen-Tag? „Weil das eine teure Angelegenheit ist. Und weil wir mit Rudolstadt-Festival, Altstadtfest und Vogelschießen genug Großveranstaltungen haben“, so die Auskunft.