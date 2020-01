Thüringens beste Pharmakantin lernt in Rudolstadt

„Ich koche und backe sehr gern. Das ist die Parallele zu meinem Beruf, weil ich da auch Einwaagen mache und Zutaten mische“, sagt Mandy Müller, seit Februar 2019 fertig ausgebildete Pharmakantin. Für ihre herausragende Leistung, 95 von 100 Punkten in der Abschlussprüfung zu erzielen, wurde sie Mitte Dezember ausgezeichnet. Sie ist Thüringens Beste in ihrem Ausbildungszweig. Das Beste gegeben habe sie aber in erster Linie für sich, sagt sie.

„Ich stelle Arzneimittel her. Konkret Asthma-Medikamente“, erklärt die 22-Jährige, die nun fest angestellt zum Team der Aeropharm GmbH gehört. Das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern in Rudolstadt teilt sich in die Entwicklungs- sowie Produktions-, Qualitätskontrollabteilung und Verwaltungsbereiche auf.

Diese Kombination an einem Standort sei bei der Novartis-Tochter einzigartig, weiß Jonny Möller, Kommunikationsverantwortlicher bei Aeropharm. Jedes Jahr werden hier Pharmakanten, Chemie-Laboranten und Mechatroniker ausgebildet.

Asthma-Sprays aus Rudolstadt

Konkret stellt Mandy Müller den Ansatz für Notfallsprays oder Bedarfsmedikation bei Asthma her, das heißt, sie mischt die Zutaten und kontrolliert den Abfüllprozess in kleine Sprühdosen oder Blisterstreifen. Dazu bedient sie große hochautomatisierte Maschinen und Abfülllinien, die in großen Mengen die Medikamente herstellen und abfüllen. Auch die stichprobenartige optische Kontrolle und die Dokumentation gehören zu ihren Aufgaben.

„Man hat viel Chemie und stellt flüssige, feste oder halbfeste Medikamente her. Man presst Tabletten, lernt Abläufe kennen, organische Chemie und viel über Sterilisationsprozesse“, fasst sie ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zusammen, bei der sie sieben Bereiche im Unternehmen durchlief.

Der theoretische Teil fand in Radebeul bei Dresden statt. Die Faszination für Naturwissenschaften entdeckte die Abiturientin schon zur Schulzeit, danach wollte sie etwas mit Chemie lernen und fand den Ausbildungsplatz im nahe gelegenen Rudolstadt.

Enge Verbundenheit zur Region

„Wir sind stolz auf das Ergebnis von Frau Müller. Die Unternehmensleitung hat sich sehr gefreut, als der Brief mit der Auszeichnung von der IHK einging“, sagt Jonny Möller. Die Übernahme stand da außer Frage. „Unser Ziel ist es immer, die Azubis zu übernehmen, weil sie in der Ausbildung bei uns spezielle Kenntnisse entwickeln.“

Auch einer Förderung von Weiterbildung, zum Beispiel zum Meister, ist möglich und für Mandy Müller eine Option. Vielleicht auch ein Studium, dies dann aber nur berufsbegleitend, sagt sie.

Wichtig sei ihr, in der Region zu bleiben. Auch, weil die heimat- und familienverbundene junge Frau schon bald in ihr neugebautes Haus nach Krölpa zieht. Die letzten Monate gab es viel zu tun, doch sie sieht es gelassen und sagt lächelnd: „Es war jetzt nicht so nervenaufreibend.“