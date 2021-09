Tolle Angebote sorgten zum Weltkindertag in Rudolstadt für Spaß

Rudolstadt. Zum Weltkindertag am Montag wartete Rudolstadt mit einigen Angeboten an verschiedenen Stellen auf.

Besonders rege verlief das Familienfest am Jugend- und Familienhaus der Arbeiterwohlfahrt in der Fröbelstraße, wo für Eltern und Kindern ein breites Angebot zur Verfügung stand. Wie Christian Otto, Leiter der AWO-Einrichtung, berichtet, habe man im vergangenen Jahr begonnen ein Familienfest aufzuziehen und weil das so gut ankam, habe man das nun wiederholt. Nach wochenlangen Vorbereitungen wurde das Vorhaben mit vielen Gästen belohnt. „Wir sind über den Zustrom an Besuchern sehr froh und auch überrascht“, sagte Otto, nachdem er am frühen Nachmittag das Gelände proppevoll sah. Die coole Atmosphäre hatte für jeden etwas dabei.

Das Highlight war das Acrylie Pouring, eine moderne Kunsttechnik, bei der man Acrylfarben auf Leinwand oder Brett verlaufen lässt, um schöne abstrakte Bilder zu kreieren. Neben Kinderschminken, gab es mehrere Bastelangebote auch ein Glücksrad, bei dem es Preise zu gewinnen gab. Beim Apfelpressen bot Mario Wöckel Hilfestellung. Hier betätigte sich Moritz, der danach zugab, dass es viel Kraft braucht, um das Pressen mit Handarbeit zu erledigen. Dass der frisch gepresste Saft super schmeckt, zeigte sich hernach bei seiner Kostprobe. Bei Dosenwerfen, einer Malschaukel und Torwandschießen, obendrein Hula Hoop hatten die Kinder viel Spaß. Dazu sorgten die Gastgeber für Verpflegung ihrer Gäste.

Heiß gefragt waren die Laugenstangen. Im reichen Angebot waren Waffeln und übliche Getränke enthalten, so das für jeden etwas dabei war. Am Feuer sogar Stockbrot. Ab 16 Uhr fand der Wettbewerb beim Torwandschießen statt, bei dem es sogar um Preise ging. Finanzielle Unterstützung für die Veranstaltung der AWO gab es durch die Stadt, dem Landkreis als Träger sowie vom Land Thüringen. Zum einen über die Kinder- und Jugendarbeit, zum anderen über die Familienarbeit. Die Zusammenarbeit erfolgte dazu mit Partnern, wie der Evangelischen Jugendarbeit des Landkreises, der Diakonie, Vertretern der Stadt und vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern.

Stadtbibliothek hat viel zu bieten

Trubel herrschte auch in und an der Stadtbibliothek am Schulplatz bei Leiterin Annelie Carslake. „Wir haben uns gedacht, dass wir hier verschiedene Stationen in und außerhalb der Bibliothek vorbereiten“, verriet sie. Vor dem Haus hatte sich neben dem Kinderschminken ein Rettungswagen des DRK Saalfeld-Rudolstadt positioniert, wo sich das Team den Fragen der Gäste stellte und das Fahrzeug besichtigt werden durfte. In den Bibliothekräumen stöberten die Besucher im Bücherfundus.

Im Mittelpunkt standen auch Angebote vom Schüler Forschungszentrum Rudolstadt. Das war aber bei weitem nicht alles, denn die Bibliothek hatte viel mehr zu bieten. U.a. waren kleine Baumeister mit Ankerbausteinen am Werk. Als beliebt zeigten sich die Brettspiele. Allein die Eltern schienen sehr interessiert. Zusammen mit den Kids betätigten sie sich mit Metall- und Elektrokästen. Ferner lud Bibliothek-Mitarbeiterin Louis Koppka zu einer Vorlesestunde in der Aula ein.

Am Sportplatz wird begeistert gebosselt

Nicht ganz so stark besucht war der Sportplatz Schremsche, wo Mitglieder des BRS Rudolstadt auf ihre Gäste warteten. Erste Besucher kamen um 11 Uhr, um das dem Eisstockschießen ähnlichen Bosseln kennenzulernen und sich daran zu versuchen. Wie von Jeacqueline Weissteiner vom BRS zu erfahren war, wurde bis gegen 15 Uhr begeistert gebosselt.

Wie OTZ berichtete gab es am zweiten Septemberwochenende in Rudolstadt ja die Deutsche Meisterschaft im Bosseln und da lag es sicher nahe, sich am Weltkindertag zu präsentieren. Beileibe ist das Bosseln ja nicht unbedingt eine Sportart für Behinderte und Versehrte, wie man dem Vereinsnamen nach des seit 1992 entstandenen BSR Rudolstadt entnehmen könnte. Für einen beispielsweise Sechsjährigen sind die etwa 5 Kilogramm schweren Stöcke aber schon ein Problem.

Der BRS möchte sich deshalb um Spendengelder kümmern, damit man ein Kinder-Bossel-Sed kaufen kann. Diese Stöcke haben nämlich nur ein Gewicht von 1,6 Kilogramm. Normalerweise findet das Spiel in der Sporthalle statt, weil hier besser gebosselt werden kann. Da wird sich dieser Kauf sicher lohnen, vor allem, wenn es um Nachwuchsförderung geht.

