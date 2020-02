Touristiker-Goldstaub: Gästecard Schwarzatal liefert Zahlen

26.695 – so lautet die magische Zahl. Sie beziffert die vom System des elektronischen Meldescheins und der neuen Gästekarte Schwarzatal seit dem Start vor ziemlich genau einem Jahr erfasste Anzahl von Übernachtungen im Jahr 2019.

„Mal abgesehen davon, dass der seit 2015 mögliche elektronische Meldeschein den bürokratischen Aufwand beim Übernachten senkt, ist neben dieser gesetzlichen Pflicht vor allem die Kür zu nennen, nämlich, der touristische Mehrwert, den die Gäste damit automatisch erhalten“, sagt Matthias Gropp, der als Geschäftsführer im Tourist- und Service-Center in Bad Blankenburg wesentlicher Protagonist der Idee ist.

Er weiß natürlich, dass das Projekt, bei dem er sich mit den Mitgliedern des Vereins Tourismusregion Rennsteig-Schwarzatal einig weiß, einen wichtigen Schönheitsfehler hat: Nur die Ende 2018 in der Landgemeinde Schwarzatal aufgegangene Stadt Oberweißbach mit ihrem Ortsteil Lichtenhain und die Gemeinde Cursdorf haben diese Karte eingeführt, weil nur diese drei Orte staatlich anerkannte Erholungsorte sind und weil nur sie die Möglichkeit haben, per Kurbeitragssatzung diese Karte verpflichtend für jeden touristischen Ankömmling in ihrer Hoheit zu machen.

Gästecard findet auch bei privaten Anbietern Anklang

Die Vorteile der Karte haben auch außerhalb der wenigen verbliebenen Erholungsorte einige Gastgeber erkannt und sind Mitglied des Verbunds. Darunter sind das Flair-Hotel Waldfrieden in Schwarzmühle, das Sitzendorfer Feriendomizil Frey, die Ferienwohnung „Haus Anna“ in Bad Blankenburg, die Ferienwohnungen „Am Nussbaum“ in Lositz und der Kulturnaturhof in Bechstedt. Im Gegensatz, zu den Vermietern in den Erholungsorten, die die Karte in Form des Kurbeitrages auf der Rechnung ausweisen, müssen die anderen Vermieter die Kosten selbst in ihrem Gesamtpreis kalkulieren.

Rückblickend auf das Startjahr zeigt sich Matthias Gropp sehr zufrieden mit der Einführung und das, obwohl ein wichtiger Prestige-Erfolg noch aussteht: die Einführung der obligatorischen Gästekarte auch in Bad Blankenburg. Dass es keiner Überzeugungsarbeit bei den großen Vermietern bedarf, zeigt der Umstand, dass, wie Matthias Gropp verriet, das evangelische Allianzhaus und die Landessportschule ihre Teilnahme auch ohne den Stadtratsbeschluss signalisiert haben. Für ebenso wichtig wie den Marketingwert der Gästekarte hält Gropp allerdings die Statistik, die sich mit der Digitalisierung ergibt.

Schwaben und Bremer bleiben am längsten

So kann er die Deutschen unter den Gästen nach Bundesländern sortieren, und weiß daher, dass Sachsen (20), Thüringen (16) und Brandenburg (11 Prozent) an der Spitze stehen, während Bremen, Hamburg und das Saarland (jeweils unter 1 Prozent) Schlusslichter sind. Dafür bleiben die Baden-Württemberger (4,3), Bremer (4,3) und die Hamburger (3,9 Tage) länger als der Durchschnitt, der bei 3,4 liegt.

In einem Brief an die Teilnehmer konnte er auch den Wert des freiwilligen Mitmachens mit Zahlen unterlegen. 2465 Karten wurden in elf Monaten ausgegeben, für 2020 nennt Gropp 30.000 Übernachtungen im System und 4000 Gästekarten als realistisches Ziel. Mit Spannung muss der Herr der Zahlen noch bis Ende Februar ausharren: Dann gibt es zum ersten Mal Vergleichswerte auf Monatsbasis. Zumindest aus Oberweißbach, Lichtenhain und Cursdorf, wo jede Übernachtung von Amts wegen zählt.

Infrastruktur-Zweckverband könnte wichtige Impulse setzen

Die Gebietsreform hatte übrigens keine Wirkung auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Erholungsort-Status Oberweißbachs ging, als man mit Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach zur Landgemeinde Schwarzatal verschmolz, zwar nicht verloren, wurde aber auch eben nicht auf sie ausgeweitet. Mittelfristig, so mehren sich die Stimmen, sei die Konstruktion, dass Kommunen zuerst staatlich anerkannte Erholungs- oder Kurorte sein müssten, um dann mit darauf aufbauenden Satzungen den Beitrag zu erheben, aber überholt.

Ein Zweckverband Tourismus und Infrastruktur, der aus der bestehenden kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Rennsteig-Schwarzatal hervorgehen sollte, die zwar inhaltlich erfolgreich, aber kommunalrechtlich kaum handlungsfähig ist, wäre der nächste logische Schritt. Eine von ihm zu beschließende Tourismusabgabe nämlich wäre nicht an das aufwendige und teure Erholungsorte-Verfahren gebunden.

Das enthält die Gästekarte Schwarzatal: freie Fahrt in Bus und Bahn in der Region, 300 Erlebnisangebote in Kooperation mit der Thüringer-Wald-Card, davon 40 in direkter Nähe zum Schwarzatal und neu ab 2020 auch 20 Prozent Ermäßigung aufs Bergbahn-Tagesticket