Traktorenkorso in Oberwellenborn gestartet

Oberwellenborn Kreisbauernverband Saalfeld-Rudolstadt will den Traktorenkorso als eine „Vorwarnung“ für die geplante „Aktionswoche“ ab 8. Januar verstanden wissen

Etwa zwei Dutzend Traktoren starteten am Donnerstagvormittag von Oberwellenborn aus zu einem Traktorenkorso in Richtung Triptis. Wie Dirk Reichelt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Kamsdorf, vorab erklärte, wollen die Landwirte damit gegen den von der Bundesregierung beschlossenen Wegfall der steuerlichen Vergünstigungen für Agrardiesel demonstrieren. Die Bundesregierung will damit etwa eine Milliarde Euro einsparen. Für die Agrargenossenschaft Kamsdorf mit 180 Angestellten würde damit „eine sechsstellige Summe im Jahr“ wegfallen, stellte Reichelt gegenüber dieser Redaktion fest. Reichelt: „Es ist ein Schlag ins Gesicht der Landwirte.“

Der Genossenschaftschef und Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Saalfeld-Rudolstadt will den Traktorenkorso als eine „Vorwarnung“ für die geplante „Aktionswoche“ ab 8. Januar verstanden wissen. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, erklärte Reichelt. Es sei nachhaltig, die Nahrungsmittel in der Region zu produzieren und nicht etwa zu importieren. Doch, so Reichelt: „Wir sind in Deutschland nicht wettbewerbsfähig.“

Der Traktorenkorso auf dem Weg. Foto: Guido Berg

Der CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck und der künftige CDU-Landtags-Kandidat Martin Friedrich unterstützten vor Ort in Oberwellenborn die Protestaktion der Bauern. Der Wegfall der Agrardiesel-Subvention ist Kowalleck zufolge „ein falsches Zeichen“. Friedrich erklärte: „Wir unterstützen die Bauern.“ Für viele Landwirte werde es immer schwieriger, ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.

Reichelt zufolge finden am Donnerstag Proteste der Landwirte in drei Landkreisen statt - Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Greiz.