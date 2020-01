Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trauer um Uschi Amberger

Ursula Amberger ist tot. Die Chansonette, Kabarettistin und Diseuse ist in der Nacht zu Freitag in einem Altersheim in Rudolstadt gestorben.

Sie wurde 79 Jahre alt. Untrennbar verbunden ist ihr Name mit dem Rudolstädter Theater. Hier her kommt die gebürtige Berlinerin, die aus einer Musikerfamilie stammt, 1968 zum Vorsingen. Der damalige Intendant engagiert die junge Sängerin. Sie gründet den Schminkkasten, der vorher als Theaterkantine dient, und findet in ihrer Rolle als Chansonette ihre Berufung. Als solche wird sie geliebt und gefeiert.

Nach einer Zeit als freischaffende Sängerin holt sie Intendant Peter P. Pachl 1992 zurück nach Rudolstadt. Sie wird das Aushängeschild der Bühne, fährt als Werbeträgerin durch das Land und ist mit ihren Soloprogrammen, unterstützt von Toni Steidl am Klavier, ganz in ihrem Element. Die große Bühne genießt sie als Teil des Rateteams in Steffen Menschings heiterem Beruferaten MMM. Zuletzt war es ruhig geworden um sie.

Zur Person:

Ursula „Uschi“ Amberger wird am 11.11. 1940 in Berlin geboren.

Ur-Großvater, Großvater und Vater sind Musiker.

Sie setzt die Familientradition fort, macht erst die Chorsänger-, später die Solistenprüfung als Opernsängerin.

1958 steht sie das erste Mal auf der Bühne. Halberstadt, Stendal, Magdeburg sind die Stationen der jungen Altistin.

Uschi Amberger: Das Erlebte reicht für drei Leben