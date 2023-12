Foto: Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland

Stolz und freudig werden die Preise präsentiert: Am Freitag wurde die Schulgemeinschaft der Evangelischen Johannesschule Saalfeld vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft mit dem zweiten Platz im Wettbewerb „Schulradeln“ ausgezeichnet.

Tritt in die Pedale zahlt sich für Saalfelder Schüler aus

Saalfeld Zweiter Platz innerhalb Thüringens beim „Schulradeln“ für Evangelische Johannesschule Saalfeld - das war das Erfolgsrezept

Mit 188 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte die Schule eine Teilnehmerquote von 126 Prozent erreicht, da neben den Schülerinnen, Schülern und Mitarbeitenden auch viele Eltern als Mitglieder der Schulgemeinschaft für den guten Zweck in die Pedale traten. Das geht aus einer Mitteilung der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland hervor.

Traum vom überdachten Fahrradständer wird erfüllt

Schulleiterin Sabine Zeidler-Letsch freut sich demnach über die Auszeichnung und das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro und wird wiefolgt zitiert: „Endlich können wir uns den Traum vom überdachten Fahrradständer erfüllen, der unser Grünes Klassenzimmer mit Grünem Labor perfekt ergänzt.“

Sie und ihre Kollegin Maria Volk, Fachlehrerin Sport, wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein: „Wir sind stolz, dass sich unsere Schulgemeinschaft so zahlreich beteiligt hat. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal noch mehr Eltern, Großeltern sowie Mitglieder unserer Gemeinde dafür gewinnen können, uns zu unterstützen. Das Ziel ist ganz klar Platz 1.“

Einsatz für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft

Die Beteiligung am „Schulradeln“ ist nur eine von vielen Aktionen, mit denen sich die Evangelische Johannesschule Saalfeld für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft einsetzt. Als ausgezeichnete „Nachhaltigkeitsschule“ beteiligt sich die Schule regelmäßig am World-Cleanup-Day, führt Altpapiersammlungen und Pflanzaktionen durch und pflegt einen eigenen Schulgarten.

Die Evangelische Johannesschule Saalfeld (www.johannesschule-saalfeld.de) befindet sich in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Die Schulstiftung ist Trägerin von 32 staatlich anerkannten Schulen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Derzeit werden über 7000 Kinder und Jugendliche von mehr als 900 Mitarbeitenden unterrichtet und betreut.