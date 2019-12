Übergriffiger Rudolstädter Gastwirt legt Berufung ein

Der Ende November wegen sexueller Nötigung vom Schöffengericht Rudolstadt zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilte Rudolstädter Gastwirt Bernd B.* bleibt vorerst weiter auf freiem Fuß. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Richter Andreas Spahn, der Verurteilte habe von seinem Recht Gebrauch gemacht, gegen das Rudolstädter Urteil einzulegen. Deswegen könne auch nichts dagegen eingewendet werden, wenn Bernd B. weiter seinem Beruf nachgehe. Wann die Jugendkammer am Landgericht in Gera, wo diese Strafsache erneut zur Entscheidung ansteht, verhandelt wird, stehe bisher noch nicht fest. Bis zur Rechtskraft einer Verurteilung gebe es also keine Veranlassung, in die Berufsausübung einzugreifen.

Bernd B. wird zur Last gelegt. im August 2018 gegen eine minderjährige Aushilfskellnerin mehrfach sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Schülerin befindet sich seither in ständiger psychologischer Behandlung und war zwischenzeitlich wegen hoher suizidaler Neigung auch in stationärer Behandlung im Fachkrankenhaus in Stadtroda.

Bernd B.’s Verteidiger hatte nach Abschluss der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung in Rudolstadt dafür plädiert, seinen Mandanten freizusprechen, weil der in keiner der geschilderten Situationen habe erkennen können, dass die Schülern nicht mit seiner körperlichen Annäherung einverstanden sei: “Erst ein Nein ist ein Nein und nicht schon ein fehlendes Ja, wie in Schweden”, so sein Argument. Anders verhält es sich beim Verstoß gegen eine andere Norm, die in der letzten Verhandlung ebenfalls am Rande zur Sprache kam. Demnach hatte Bernd B. nach der einschlägigen Vorverurteilung die behördliche Erlaubnis verwirkt, Minderjährige als Aushilfe in der Gastwirtschaft zu beschäftigen. War dies bis dato nur eine Ordnungswidrigkeit, so könne ein erneuter Verstoß dagegen nun - unabhängig von dem noch nicht mit rechtskräftigem Urteil abgeschlossenen Verfahren - als Straftat eingestuft werden, sagte Richter Andreas Spahn.

*Name geändert