Umstrittene Aufstiegsrichtung im Schwimmbad Unterweißbach

Hilde Staar, mit 84 Jahren sicher die älteste der Handvoll Gäste zur Gemeinderatssitzung in Unterweißbach, hat nach eigenem Bekunden auch eine ganze Reihe von Jahren Erfahrungen als Mitglied des damals Gemeindevertretung genannten Kommunalparlaments. Und insoweit sei sie auch mit dem Zwängen vertraut, die die Entscheidungsfreiheit einschränken, erwähnte sie in ihrer umfänglichen Wortmeldung zu diversen Themen in Unterweißbach.

Eines davon ist das Schwimmbad und dort konkret der Umbau der Treppenanlage an dem Haus, das heute Aufenthaltsraum von Schwimmmeisterin Maritta Rutz ist. Bisher sei die Freitreppe von dem dort erhöhten Podest herab zum Beckenrand klassischer Aufenthaltsbereich nicht nur für das Aufsichtspersonal, sondern außerdem auch Aufstellfläche etwa für den Chor bei Festlichkeiten gewesen. Sie habe gehört, dass die geplante Erneuerung zur Folge habe, dass die Treppe in Zukunft seitlich angebracht werde, was diesen Bühnencharakter vollkommen zerstöre.

Vor allem technische Gründe für die Umverlegung

Bürgermeister Steffen Günther erklärte geduldig die Beweggründe für diese Entscheidung. So sei die breite Treppe so lange sinnvoll gewesen, wie der heutige Raum einst ein bühnenartiger Pavillon gewesen ist. Das sei aber eine Weile her, die breite Funktion also nicht mehr nötig. Noch wichtiger ist Steffen Günther zufolge ein zweites Argument: Das Untergeschoss des Gebäudes solle in Zukunft einiges am Schwimmbadtechnik aufnehmen, die besonders nötig sei, wenn die geplante Aufwertung des zweiten Beckens realisiert werde.

Die Trauer des Verlustes einstiger Bühnentreppenherrlichkeit konnte er damit Hilde Staar allerdings nicht nehmen.