Unbekannte lösen an drei Autos in Rudolstadt nahezu alle Radbolzen

Rudolstadt In Rudolstadt haben Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses mehrere Radbolzen von drei Autos abgeschraubt. Bereits kurz zuvor ist es in der Stadt zu einem ähnlichen Fall gekommen.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Breitscheidstraße in Rudolstadt begeben. Wie die Polizei mitteilte, lösten sie anschließend an insgesamt drei Fahrzeugen mehrere Radbolzen und legten diese neben den Fahrzeugen ab.

Möglicherweise könnten die Unbekannten jedoch durch einen patroullierenden Mitarbeiter der Firma während der Tatausführung gestört worden sein. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Humboldtstraße in Rudolstadt - auch hier montierten Unbekannte von einem geparkten Auto alle vier Räder ab und entwendeten diese.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: