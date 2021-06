Unbekannte stehlen Pferde in Rudolstadt

Rudolstadt In Rudolstadt wurden drei Pferde gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am frühen Donnerstagnachmittag wurden von einer Koppel im Rudolstädter Ortsteil Mörla, An den oberen Bergen, drei Pferde gestohlen. Wie die Polizei am Sonnabend informierte, handele es sich um einen Hengst, eine Stute und ein Fohlen.

Die Pferde hätten einen Wert von mehr als 20.000 Euro. Die Landespolizei Saalfeld sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den Abtransport der Tiere geben können.