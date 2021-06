Unbekannte zünden in Rudolstadt Autos an

Rudolstadt. Am Samstagabend wurden in Rudolstadt mehrere Autos angezündet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstagabend gegen 23Uhr gerieten in Rudolstadt auf einem Parkplatz in der Johannes-Kepler-Straße/ Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt drei Autos in Brand, wovon ein Renault Clio und ein 3er BMW vollständig ausbrannten. Ein Ford Galaxy wurde durch die Flammen im hinteren Bereich beschädigt.

Durch das Löschmittel kam es zu Beschädigungen an einem weiteren Ford. Wie die Polizei am Sonntag informierte, belaufe sich der Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand werde von einer Brandstiftung ausgegangen, hieß es von der Polizei. Die Kriminalpolizei Saalfeld bittet diesbezüglich um Hinweise.