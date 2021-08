Die Polizei in Rudolstadt fahndet nach einem Raubüberfall nach einem Mann, der zur Tat mit gelben Hosen und Flip Flop bekleidet war. (Symbolfoto)

Unbekannter in gelber Hose reißt Goldkette von Hals einer 78-Jährigen

Rudolstadt. Ein unbekannter mit gelber Hose und Flip Flops bekleideter Mann hat in Rudolstadt einer 78-Jährigen die Goldkette vom Hals gerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Rudolstadt wurde einer 78 Jahre alten Frau nach einem Gaststättenaufenthalt auf dem Nachhauseweg die Goldkette vom Hals gerissen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Raub in der Strumpfgasse am Samstagabend gegen 23.15 Uhr auf Höhe des Günterbrunnens.

Demnach hielt sich der noch unbekannte Täter vor dem Überfall ebenfalls in der Gaststätte auf. Der Mann verlor auf der Flucht seine Flip Flops. Die anschließend eingeleitete Fahndung mit einem Fährtenhund führte zu keinem Ergebnis. Bekleidet war der mutmaßliche Täter mit einem weißen Oberteil mit schwarzen Streifen an den Ärmeln und einer knielangen gelblichen Hose.

Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.