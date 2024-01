Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss in einem Ort zwischen Saalfeld und Neuhaus

Lichte Sachbeschädigung an Tankstelle folgt Griff in das Spirituosenregal: Jetzt ist der Führerschein weg

Am Sonnabend wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände im Ortsteil Lichte informiert. Ein 59-Jähriger Mann beabsichtigte hier zunächst mit seinem VW Golf in den fließenden Verkehr einzufahren. Aus unbekannten Gründen manövrierte er seinen PKW jedoch rückwärts und kollidierte mit einem Garagentor der Tankstelle. Sowohl daran, als auch an dem PKW, entstand in Folge dessen ein hoher Sachschaden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Daraufhin wurden Mitarbeiter auf den Vorfall aufmerksam. Der Fahrer wurde zunächst in den Lokalbereich der Filiale verbracht. Nachdem die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen um den Sachverhalt aufzunehmen, wurden sie durch das Tankstellenpersonal über alle bisher bekannten Umstände des Unfalls aufgeklärt. Der Fahrer soll hierbei einen deutlich alkoholisierten Eindruck auf das Personal gemacht haben.

Atemalkoholtest ergab 5,14 Promille

Wie sich später herausstellte, bediente sich der Unfallverursacher währenddessen am Spirituoseninventar des Verkaufsraumes. Noch bevor er durch die Beamten zum Sachverhalt angesprochen werden konnte, konsumierte der 59-Jährige eine kleine Flasche Schnaps. Im Gespräch mit der Polizei räumte der Herr ein, den Unfall verursacht zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Golffahrer einen Messwert von 5,14 Promille.

In der Folge wurden bei ihm, zur weiteren Beweissicherung und aufgrund des Nachtrunks, zwei Blutentnahmen im Krankenhaus durchgeführt. Dem Unfallverursacher wurde die Fahrerlaubnis entzogen.

Der Schaps, welchen er zuvor im Lokalbereich der Tankstelle zu sich nahm, wurde durch den 59-Jährigen nicht bezahlt. Außerdem entwendete er ein Feuerzeug aus dem Verkaufsraum. Somit muss sich der Unfallverursacher neben einem Verfahren der Gefährdung des Straßenverkehrs noch einem Diebstahl geringwertiger Sachen verantworten.