Unfall zwischen Pkw und Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist es in Rudolstadt in der Oststraße / Am Flutgraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen VW Caddy und einem Fahrrad gekommen.

Soweit bekannt ist, hielten sich laut Polizei Zeugen an der Unfallstelle auf und leisteten Erste Hilfe. außerdem könnten Verkehrsteilnehmer am Unfallort vorbeigefahren sein.

Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03671 560 bei der Polizei zu melden.

