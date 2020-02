Unterwellenborn: Von Backhaus bis zum Trimm-dich-Pfad

Gut ausgestattet mit Jobs, Schulen, Betreuungs- und Versorgungseinrichtungen, aber trotzdem betroffen von Überalterung und Bevölkerungsrückgang – aus dieser Bewertung heraus haben Stadtplanerin Christine Girlich und ein Beirat aus den Ortsteilen ein Entwicklungskonzept für die stark industriell geprägte Dorfregion von Unterwellenborn/Röblitz, Oberwellenborn, Birkigt und Könitz entwickelt. Wird das Konzept anerkannt, können in den fünf Orten ab Anfang 2021 Projekte der staatlich geförderten Dorferneuerung umgesetzt werden.

Die Dörfer als familien- und seniorenfreundliche Orte zu entwickeln sowie für Urlauber und Ausflügler attraktiv zu machen, das sind die wesentlichen Leitlinien. Als Defizite, denen mit der Dorferneuerung begegnet werden soll, nannte Girlich unter anderem das Bild einiger Freiflächen, das Fehlen eines großen Festplatzes, ein kaum entwickeltes Netz von Wanderwegen, mangelnde gastronomische und Beherbergungs-Angebote, wenig private Tourismus-Offerten, Löschwasser-Probleme und sich abzeichnende Engpässe bei Gewerbeflächen.

Sanierung von Birkigter Saal im Haushalt fixiert

Entsprechend der jeweiligen örtlichen Situation schlägt das GEK für die Dörfer unterschiedliche Projekte vor. So soll in Röblitz der historische Ortskern weiter herausgestellt und mit der Gehweg-Sanierung an der Langenschader Straße schöner erreichbar werden. Am Freibad soll ein Trimm-dich-Pfad eingerichtet werden. Sanierungen der zuletzt teils trockengefallenen Teiche sind in Oberwellenborn geplant, dazu die Erneuerung der Teichgasse sowie die Errichtung eines Backhauses. Auch der dortige Fest- und Sportplatz soll neu gestaltet werden.

Dies gilt ebenso für den Könitzer Sportplatz am Hygeritz, der unter anderem mit Umkleide- und Sanitär-Containern aufgewertet werden soll. Vorgesehen sind hier ferner die Sanierungen der Awo-Begegnungsstätte, von einigen Straßen sowie des Eingangsbereiches am Friedhof. Für Unterwellenborn nennt das Konzept unter anderem die Umgestaltung des jetzigen Skaterplatzes zum zentralen Festplatz und die Sanierung des Kriegsgefallenen-Denkmals. Zentrales Vorhaben für Birkigt wird neben dem Aufwerten der Teichumgebung die komplexe Wiederherstellung des Festsaales, die bereits mit einer ersten Tranche von 100.000 Euro im diesjährigen Gemeindehaushalt fixiert ist.