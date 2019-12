Unverwüstliche Rudolstädter Tradition in toller Kulisse

Kurz vor Heiligabend öffnet Schloss Heidecksburg noch einmal seine Tore zum traditionellen historischen Weihnachtsmarkt im Schlosshof. Allein die Kulisse ist jedes Jahr einen Besuch wert und wenn der Tag sich dem Ende neigt, spielt er sein einzigartiges Flair im Lichterglanz und den angestrahlten Mauern aus.

Bratwurst-und Glühweinduft, der Geruch von gebrannten Mandeln, weihnachtliche Musik, zahlreiche Angebote der Händler gehören alljährlich zum Bild des Marktes. Genauso ein Karussell für die Kinder. Anja Stötzer aus Cursdorf ist eine der wenigen Glaskünstlerinnen, die sich zur Advents- und Weihnachtszeit für einen Markt in heimischen Gefilden entschieden hat. Viele Glasbläser tun das deutschlandweit auf Märkten und in Kaufhäusern. Stötzer ist nicht das erste Mal auf der Heidecksburg und scheinbar weiß sie auch, warum. Auf die Frage nach der Resonanz antwortet sie zufrieden und geht davon aus, dass mit Einbruch der Dunkelheit die Zahl der Marktbesucher noch deutlich zulegen wird.

Positive Bilanz zum kleinen Jubiläum

Für Christian Rudolph ist es ein kleines Jubiläum. Er organisiert den historischen Weihnachtsmarkt bereits im fünften Jahr und hat seine Entscheidung nicht bereut. Die große Hütte im Schlosshof ist eine Errungenschaft, die sich seit zwei Jahren bewähre, urteilt er. Die Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag zum dritten sowie von Freitag bis Sonntag zum vierten Advent habe man ebenso das zweite Jahr so eingeplant. „Leider stand in der Zeitung fälschlicherweise für Samstag 12 Uhr als Öffnungszeit, obwohl wir immer 14 Uhr öffnen“, sagte Rudolph, wonach einige Leute daraufhin früher da waren. Am vergangenen Samstag sei noch einmal die Bescherung mit dem Weihnachtsmann gewesen, am Sonntag musizierten das Schalmeienorchester Kamsdorf und die Jazz-Band aus Lichtenhain. Dazu würden die Marktgäste mehr vom Programm im Museum, wo es Sonderführungen gab, von der Porzellangalerie und der Ausstellung „Roccoco en miniature“ und sowie von der Veranstaltung der Liedertafel profitieren, so Rudolph.

Veranstaltung auf dem Markt ist Konkurrenz und Ergänzung

Rückblickend sagte Christian Rudolph: „Wir haben den Markt übernommen, ohne eine Übergabe zu haben, begannen so eigentlich bei null, weil uns keiner gesagt hat, wie das mit dem Weihnachtsmarkt funktioniert.“ Im ersten Jahr habe man gleich als Neues mit der Bühne begonnen, damit man einen Mittelpunkt erhalte. Vorher gab es sie nämlich nicht. Daraufhin sei begonnen worden, ein paar Themen anzusprechen, die wohl vorher vielleicht nicht so umgesetzt wurden. „Dazu kommt für uns erschwerend hinzu, dass es den zweiten Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gibt, den es bis vor fünf Jahren nicht gab“, so der Gastronom weiter. Bei der so entstandenen Aufteilung der Marktbesucher sei die Verweildauer beschränkter. Der untere Markt sei super gemacht. Als Langzeitmarkt und viel detaillierter wäre er mit dem auf der Heidecksburg nicht zu vergleichen, weil es hier nur wenige Tage seien. Es würden sich sicher die beiden Märkte ein Stück weit unterstützen, aber sie nähmen sich gegenseitig zeitlich auch Leute weg.Die Resonanz von den Händlern sieht er durchweg positiv. Sie würden sich Jahr für Jahr bemühen, ihren Platz in den Hütten zu bekommen. Das sei für ihn ein Zeichen, dass es sich rechne. Zur ihrer Sicherheit sei das Wochenende des 3. Advent hinzugekommen, falls es wettertechnisch nicht ganz so gewünscht käme, gebe es dann noch eine Alternative.