Vattenfall-Wasserkraftwerke verlassen Verlustzone

Früher einmal und sogar noch, als 2003 ein gewisser Gerhard Schröder tief drinnen im Berg bei Goldisthal den Startknopf drückte, ließen sich die Gewinne von Pumpspeicherwerken fast mühelos vorhersagen. Inzwischen, da beispielsweise am letzten Februarsonntag der Starkwind über Deutschland und halb Europa den Strompreis über etliche Stunden ins Negative drückte, ist der Ertrag aus ihnen auch immer ein Stück von Verkettung glücklicher Umstände mit streng kostenoptimiertem Handeln.

Alle Kraftwerke werden von Goldisthal aus gesteuert

„Wir hatten erfreulich häufig die jeweils richtigen Anlagen am Netz, die bestens für ihre Aufgabe vorbereitet und eingespielt waren“, blickt Peter Apel, Chef der deutschen Wasserkraft-Sparte des schwedischen Vattenfall-Konzerns, auf das vorige Jahr zurück. Das im Sommer 2017 gestartete Spar- und Umbauprogramm sei nun größtenteils erfolgreich umgesetzt, so etwa die Umstellung auf eine zentrale Steuerung aller Kraftwerke, die nun nicht mehr in Schichten rund um die Uhr mit Personal besetzt sind und quasi ambulant betreut werden, ohne an den Sicherheitsstandards auch nur die geringsten Abstriche zuzulassen. „Das hat uns in der Fachwelt ziemlichen Respekt eingebracht“, urteilt Apel.

Fast abgeschlossen ist nun auch der Stellenabbau um rund 40 Prozent. Die letzten etwa 35 bis 40 Abgänge werde es in diesem Jahr geben, bestätigt der Wasserkraftwerke-Leiter. Auch die Ära der eigenen Berufsschule in der bisherigen Form endet. „Mit nur noch rund 220 Mitarbeitern und bei der enormen Standort-Verteilung zwischen Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen rechnet sich der Betrieb der Ausbildungsstätte einfach nicht mehr“, erläutert Apel. Der stolz darauf ist, dass sämtliche ausscheidenden Kollegen entweder in eine solide abgefederte Altersteilzeit oder aber in Jobs bei anderen Unternehmen gewechselt sind. Auch das habe dazu beigetragen, dass die Zufriedenheitswerte in der regelmäßigen Mitarbeiterbefragung relativ hoch seien.

Apel: Ergebnis sendet gutes Signal nach Schweden

Das außerordentliche Engagement der Belegschaft ist für Apel der entscheidende Punkt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht und erneut ein verbessertes Ergebnis erzielt habe. Zahlen mag er wegen des noch ausstehenden Geschäftsberichtes nicht nennen, spricht jedoch von einem „nahezu kostenneutralen“ Ergebnis und gibt zu verstehen, dass unterm Strich positive Zahlen erreicht wurden. Dass Vattenfalls deutsche Wasserkraftsparte, deren mit Abstand größte Anlagen in Thüringen entlang der Saale-Kaskade sowie in Goldisthal stehen, offenbar die Wende aus der jahrelangen Verlustphase geschafft hat, ließ sich bereits aus dem Jahresabschluss für 2018 herauslesen. Demnach stiegen die Umsätze um über 50 Prozent auf rund 260 Millionen Euro und wurde ein Ergebnis nach Steuern von 11,5 Millionen Euro erzielt – im Jahr zuvor hatte der Verlust noch mehr als 28 Millionen Euro betragen.

Mit dem erneut positiven Jahresergebnis sende man „ein gutes Signal nach Schweden“, freut sich Apel, der diesen Rückenwind nutzen möchte, um für die Kraftwerke Investitionen zu planen, die über die reine Instandhaltung hinausgehen und langfristig für noch mehr Wirtschaftlichkeit sorgen. Bereits fest steht hingegen für dieses Jahr ein Vorhaben im Umfang von rund einer Million Euro: der Ersatz des Einlaufschützes für die Maschine B des Kraftwerks Bleiloch. Der acht mal acht Meter große und etwa 100 Tonnen schwere Einlaufschütz soll in einer Reparaturnische innerhalb der Staumauer gehoben, zerlegt und anschließend in Einzelteilen mit einem Kran herausgehoben werden, dann folgen Montage und Einheben des neuen Schützes. Um in der Reparaturnische arbeiten zu können, wird der Pegel der Bleiloch-Talsperre ab Mitte August um rund zwölf Meter abgesenkt und wird dort bis voraussichtlich Februar 2021 verharren. Wie bereits beim Austausch des ersten Einlaufschützes vor zwei Jahren wird das auch für den Hohenwarte-Stausee Folgen haben. Um die vorgeschriebene Hochwasser-Reserve von insgesamt 55 Millionen Kubikmeter für beide Talsperren einzuhalten, wird auch hier der Pegel um etwa sechs bis acht Meter abgesenkt werden. Der Austausch des Schützes geschehe nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern im Zuge der hoheitlichen Aufgaben, die Vattenfall für den Freistaat leistet – also für den Hochwasserschutz, betont Apel.

Sicherheit von und an Staumauer hat Vorrang

Eben jener Aspekt lässt den Leiter der Vattenfall-Wasserkraftwerke auch sehr skeptisch darauf schauen, wie derzeit die Planungen für das künftige Touristinfozentrum samt 60-Meter-Aussichtsturm betrieben werden, das praktisch direkt ans südliche Ende der Staumauer von Hohenwarte und etliche Meter in das Gestein des Saalehanges gesetzt werden soll. „Mit Blick auf die Standsicherheit der Sperrmauer, auf die künftige Verkehrsbelastung von Mauerkrone und Zufahrten wie auch für die Sicherheit von Besuchern und Passanten muss sehr umsichtig geprüft werden“, findet Apel. Nötig sei eine umfassende Risikobewertung vor allem zur Dammsicherheit mit daraus abgeleiteten Folgerungen für die Bauausführung, Verkehrslenkung und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, auch wenn der Bau – die Fertigstellung ist inzwischen für Anfang 2022 avisiert - dann noch länger dauere. Denn an einem Grundsatz hält Apel fest: „Sicherheit hat die Priorität eins.“