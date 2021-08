Verkannte Möglichkeiten

Henry Trefz über museale Dornröschenschläfrigkeiten.

Was ist es, was man an einem Kloster dem Klischee nach erwartet? Natürlich die Abgeschiedenheit von der Welt. Wäre das von Paulinzella noch in Betrieb, könnte man die aktuellen Besucherfrequenzen also als überaus passend für die Suche nach religiöser Erbauung empfinden.

Die eigentliche Überraschung aber folgt regelmäßig im Sommerurlaub. Wer sich das Paulinzellaer Mutterkloster in Hirsau im Schwarzwald ansieht oder einen Schritt weitergeht und die Quelle der damaligen Bewegung im burgundischen Cluny nicht einer zügigen Weiterreise opfert, der spürt, welchen Unterschied Besucherzahlen machen, die mit dem Verhältnis 1:100 noch beschönigt wären.

Das Argument, der jeweilige touristische Humus drumherum sei nicht vergleichbar, verfängt da kaum. Auch in Hirsau ist öfter von Ruinen die Rede, auch in Cluny dominiert die Spurensuche. Was aber hier überall spürbar ist: Man ist sich der überragenden historischen Bedeutung sehr genau bewusst.

Doch wenn Kulturminister Hoff, als er jüngst hier vorbei kam, zwar weiß, dass nur wenig in Thüringen bedeutsamer ist als Paulinzella, dann ist er allein wohl zu wenig. Zu wenig, um das Rottenbachtal wieder aus dem Schlaf zu wecken, wo sich die Einwohner stattdessen Jahr für Jahr darum streiten müssen, ob es die Eisenbahn für notwendig hält, hier wenigstens einen Bedarfshalt zu ermöglichen. Mit ihm könnten Thüringer Schüler noch zahlreicher zur Umweltbildung ins Tal kommen – und von der Klosterruine zuhause erzählen und einen Ausflug einfordern.