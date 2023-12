Vernünftig, aber nicht beliebt: Umgestaltung der Thüringen-Kliniken

Der Eingangsbereich der Thüringen-Kliniken in Pößneck

Jens Voigt über laufende und geplante Umbauten in der Krankenhauslandschaft

Mit der Umgestaltung der Krankenhaus-Landschaft ist es ein wenig wie mit der Gebietsreform: Rational betrachtet macht sie Sinn, vom Gefühl her aber ist sie wie ein kalter Klotz. Weil sie Veränderungen mit sich bringt, längere Wege für viele, den Verlust von Gewohntem.

Natürlich zeigen sämtliche seriösen Studien, dass medizinische Qualität und Patientensicherheit in hohem Maße von ausreichendem, qualifiziertem und erfahrenem Personal abhängen. Und ebenso ergibt angesichts immenser Investitions- und Betriebskosten gerade in der Hochleistungsmedizin die Konzentration auf größere Standorte einen Sinn, gerade zugunsten der Krankenversicherten, deren Beiträge so tendenziell besser im Zaum gehalten werden können.

Jens Voigt, Lokalreporter Saalfeld Foto: Lutz Prager / OTZ

Eines der Probleme dieser Reform ist freilich, dass der Glaube an die heilsame Wirkung begrenzt bleibt. Denn etliche andere Hebel bleiben unbenutzt, so etwa eine Abkehr vom übermäßigen Einsatz künstlicher Gelenke bis hinein ins sehr hohe Alter.

Für die Thüringen-Kliniken scheint der Zug auf den Schienen hin zum zentralen Großstandort mit Maximalversorger-Anspruch. Trotzdem bleibt im Auge zu behalten, ob das fast 200 Millionen Euro teure Vorhaben in eine Region passt, die bis 2040 ein weiteres Fünftel ihrer Bevölkerung zu verlieren droht. Zu überprüfen wäre das in Pößneck, wo sich zeigen muss, ob Leerstände im Krankenhaus durch passende andere Nutzer gefüllt werden können.