Verpasste Tropennächte und schon mehr Heu statt Wiese

Neuhaus Rüdiger Manig vom Deutschen Wetterdienst in Neuhaus schaut auf die Witterung im Monat Juni 2022 zurück

Und erneut ein Monat in welchem in unserer Region hinsichtlich Wetter eigentlich nichts los war – wie schon zuvor im Mai. Erwähnenswert ohne Frage die Temperaturen und die erneute krasse Trockenheit im ersten Sommermonat. Es gab genau zwei Tage im Juni welche von den Temperaturen her unter dem langjährigen Mittel lagen – der 1. und der 2. Juni. Das Tagesmittel am 2. Juni in maritimer Polarluft 10,9°C bei einer Tiefsttemperatur von 3,8°C.

Peu a peu wurde es im Laufe des Monats immer wärmer, die letzte Dekade lag im Mittel bei 18,5°C. Unterm Strich lag die Durchschnittstemperatur des Juni 2022 bei 16,4°C, ein Plus von immerhin 4,8°C gegenüber dem klimatologischen Mittelwert. Drittwärmster Juni seit 1940, nur 2019 und 2003 war es noch etwas muscheliger. Und interessant – von den 20 wärmsten Junimonaten seit 1940 traten derer 13 (!) seit 2000 auf.

Am ersten Wochenende leichte Gewitteraktivität, welche uns allerdings nur schwach tangierte, man hörte Grollen und sah etwas unfotogenes Wetterleuchten, es riss einen wahrlich nicht vom Sessel. Am Pfingstmontag wurde mit 13,7 m/s die höchste Windgeschwindigkeit des Monats registriert, mit Ach und Krach Windstärke 7, da braucht man bei seiner Versicherung nicht wegen Schadensregulierung von Sturmschäden nachfragen.

Hoch David bescherte uns am 14. und 15. Juni die beiden sonnigsten Tage des Monats – jeweils 15,1 Stunden Sonnenschein, vielmehr ist astronomisch nicht möglich. Nur ein paar Cirruswolken verhinderten die letzten Zehntelstunden zum Optimum. Es gab keinen Tag ohne Sonnenschein, auch wenn es an vereinzelten Tagen nur zwei, drei Stunden waren. In der Summe im Juni 257 Stunden, ein Plus von 41 Prozent.

Am folgenden Wochenende traf uns dann als Krönung eine regelrechte Hitzewelle. Hoch Efim transportierte kontinentale Tropenluft zu uns – einfach nur heiß und trocken. Unseren Garten verließen wir bei 35°C und fuhren hoch nach Hause in die „Sommerfrische“ – aber auch hier wurden am Sonntag die 30°C überboten. Das Maximum wurde mit 30,4°C gemessen, was allerdings keinen neuen Rekord bedeutet, der steht bei 31,5°C aus dem Jahre 2019.

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag sank die Temperatur auf dem Bornhügel auf nur 19,8°C – und somit wurde die 14. Tropennacht in der Geschichte von Neuhaus um nur zwei Zehntel verfehlt. Alle vorherigen Tropennächte traten erst beginnend mit dem Jahre 2000 auf, ob jemals zuvor konnte ich trotz umfassender Recherche nicht herausfinden. Die dritte Dekade war wie oben erwähnt die wärmste, und was es bisher noch nie in diesem Zeitraum gegeben hatte – jeder Tag war ein Bergsommertag, also das Maximum der Lufttemperatur bei mindestens 20°C, mehrmals wurden die 25°C überboten.

Zum Monatsende wurde es dann doch noch einmal richtig spannend, zumindest für Statistiker. Bis zum 29. Juni war er der mit Abstand trockenste Juni seit 1940, aber würde er seinen Status behalten können? Im Laufe des Nachmittags des vorletzten Monatstags entwickelten sich südlich von uns in der schwülwarmen Luft eine Reihe von „Sumpfgewittern“, also Gewittern welche sich sehr, sehr langsam verlagern und somit örtlich sehr viel Niederschlag in kurzer Zeit bringen können.

Zum Feierabend bin ich mit dem Rad zum Rennsteig hoch zu unseren Kahlschlägen gefahren um etwas bessere Sicht auf die Entwicklungen zu haben. Zwei, drei kleinere Gewitter zogen an uns vorbei, dann entwickelte sich jedoch noch eine relativ kräftige Zelle direkt südlich von uns und nahm gemächlich Kurs auf Neuhaus. In Steinach (12,3 Liter pro Quadratmeter) und Ernstthal (19,5 Liter pro Quadratmeter) war es spätestens um 19 Uhr um den Rekord geschehen. In Neuhaus nur 5,4 Liter – damit blieb es noch beim Status trockenster Juni.

Eine Gefahr gab es allerdings noch. In der Nacht und am Morgen zum 1. Juli sollte uns noch eine Kaltfront überqueren, und jeder Niederschlag, welcher bis 7:50 Uhr auftreten würde, wird noch dem Vortag, also dem Juni zugerechnet. Der Regen begann kurz nach 8 Uhr – und der Juni 2022 geht mit einer Niederschlagsmenge von nur 19,3 Liter pro Quadratmeter (18 Prozent vom Mittelwert) in die Geschichte von Neuhaus ein. Für die Natur war der Juni reinster Stress, die Böden völlig ausgetrocknet. Ein Beispiel - von weitem sah es mitunter so aus als nähere man sich einem reifen Getreidefeld – dann war es doch nur eine völlig verdorrte Wiese. Wenn man so will – das Heu stand einfach schon so da.

Die restlichen Klimawerte, in Klammern die langjährigen Mittel:

Bergsommertage (Maximum > 20°C) 19 (9),

relative Luftfeuchte 63% (77),

Bedeckungsgrad 57% (69),

Tage mit Nebel oder Nebeltreiben nur 6 (14),

mit Gewitter 4 (6),

mit Böen der Windstärke sechs 6 (14),

der Stärke acht keiner (1).