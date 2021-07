Verwaistes Steuerrad

Henry Trefz über verunglückte Chef-Suchen.

Die meisten kennen das: Einer (oder selbstredend eine) hat unsereinem immer was zu sagen. Von den Eltern über Kindergarten und Schule geht es für fast alle nahtlos ins Berufsleben über. Wir alle haben also eine Meinung darüber, wie ein Vorgesetzter so sein sollte. Es ist praktisch, mit ihm heimlich (oder ganz offen) unzufrieden zu sein, weil sich so prima Verantwortung wegdelegieren lässt.

Ein oft gehörtes Kriterium ist, dass ein Chef sein Team dann am besten formt, wenn es auch ohne ihn routiniert funktioniert. Mit dieser Hoffnung könnte man sich beruhigt zurücklehnen. Doch ein Gymnasium ist nicht einfach nur ein zu optimierendes Räderwerk.

Dass es nicht machbar sein soll, innerhalb eines Jahres einen Leiter zu finden, der vor allem an die Erfahrungen aus einem Vierteljahrhundert des scheidenden Chefs dockt, wirft kein gutes Licht auf die Rekrutierungskompetenz des Erfurter Ministeriums.

Natürlich wissen auch ohne den Direktor alle in Königsee nach den Ferien noch, wie Schule geht. Doch auch einen Verabschiedungsfestakt hätte nach so langer Zeit Matthias Neuhof verdient. Dass er ausbleibt, weil man Fragen befürchtet, auf die es keine Antwort gibt, macht die Sache nicht besser. Und auch wenn das Ministerium auf Nachfrage eine Stellvertretung gefunden haben will, bleibt diese Kadersuche eine Peinlichkeit.