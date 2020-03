Viele Arten brauchen noch viel mehr Schutz

Martin Görner war seit 1968 wissenschaftlich im DDR-Naturschutz tätig, machte sich 1990 in Jena selbstständig, erstellt seitdem vor allem Gutachten zur Tier- und Pflanzenwelt für staatliche und wissenschaftliche Einrichtungen. Zudem steht er der Arbeitsgruppe Artenschutz in Thüringen und damit dem Artenschutzzentrum in Ranis vor – der ideale Gesprächspartner zum heutigen Tag des Artenschutzes.

Studien, die zum Beispiel einen massiven Rückgang der Insekten beschreiben, wurden nicht in Thüringen erhoben. Andererseits sind laut Thüringenforst die Vogelbestände in den Wäldern gestiegen. Ist unsere Region vielleicht gar nicht so stark vom Artensterben betroffen?

Die Studien zum Rückgang von Insekten sind nicht in Thüringen erarbeitet worden. Trotzdem ist auch hier ein solcher Trend zum Insektenrückgang deutlich erkennbar, was mehrere örtliche Untersuchungen belegen. Wenn es um den Rückgang von Arten geht, müssen wir genau hinschauen, um welche Arten es sich dabei handelt und welche Biotope sie bewohnen. Fest steht, dass der Rückgang im Offenland viel gravierender ist als an Waldstandorten. Welche Auswirkungen die Schäden in Wäldern durch Trockenheit oder Insektenfraß bewirken, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten. Fakt ist, dass die Arten in Wäldern bisher relativ konstant blieben.

Lässt sich mit Einzelmaßnahmen wie Blühstreifen an Feldwegen, Erhalt von Streuobstwiesen oder Pestizidfreiheit in Stadtparks tatsächlich nennenswert das Artensterben bremsen oder sind das eigentlich nur Alibi-Aktionen?

Blühstreifen, Streuobstwiesen und nicht gedüngte oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelte Flächen haben sowohl im Offenland als auch in Städten eine hohe Habitatfunktion. Wenn diese Flächen gezielt für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten eingesetzt werden, kann örtliches Artensterben gestoppt werden. Solche Artenschutzmaßnahmen sollten auf die Erhaltung der Insekten-, Kleinsäuger- und Reptilienfauna zielen. Wichtig ist die Erhaltung von vielfältigen Kulturpflanzen als Nahrungshabitate für die Insektenfauna.

Für Schutz und Wiederansiedlung einzelner Tierarten wie Auerwild, Biber oder Kleine Hufeisennase wird ein hoher Aufwand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt betrieben. Aber viele andere bedrohte Arten wie zum Beispiel viele Insekten werden übersehen. Zugespitzt: Was nutzt es dem Hirschkäfer, wenn der Biber wieder an der Loquitz wohnt?

Für die Wiederansiedlung des Auerwildes werden in Thüringen Wälder mit typischen Lebensraumstrukturen ausgesucht. Die Schutzmaßnahmen beziehen sich auf die Lebensraumgestaltung und Kurzhaltung von Prädatoren. Der Bestand der Kleinen Hufeisennase musste durch konsequente Schutzmaßnahmen wieder stabilisiert werden. Völlig anders liegt die Problematik bei den Bibern, wo keine Wiederansiedlungsmaßnahmen notwendig sind. Es gibt eine Fülle von bedrohten Arten – wie beispielsweise Frauenschuh, Hirschkäfer, Äsche, Gelbbauchunke, Kreuzotter, Rebhuhn und Gartenschläfer –, die wesentlich mehr Schutzmaßnahmen benötigen.