Viele Motive für Leutnitzer Fotokalender 2021 eingetroffen

Auch in diesem Jahr konnten alle Bürger von Leutnitz (Stadt Königsee) wieder Impressionen aus dem eigenen Ort sammeln und damit am Fotowettbewerb mit anschließendem Kalender für das nächste Jahr teilnehmen. Ortsteilbürgermeister Daniel Hempel: „Da aufgrund der derzeitigen Situation ein so toller Abend mit großer Bilderschau, Essen und Trinken wie im letzten Jahr nicht stattfinden kann, werden die teilnehmenden Bilder in diesem Jahr nur online zur Verfügung stehen.“

Allen Leutnitzern werden dazu die Anleitungs- und Abstimmungsbögen in die Briefkästen ausgeteilt. Die drei besten Bilder werden – wie im letzten Jahr – mit 50, 30 und 20 Euro belohnt. Aus den besten zwölf Bildern wird dann der Kalender für 2021 erstellt, welcher pünktlich zum Jahreswechsel jeden Leutnitzer Haushalt erreichen wird. (red)

Hier können die Bilder angesehen werden. Abgestimmt wird aber nur schriftlich und exklusiv in Leutnitz https://leutnitz.wixsite.com/fotowettbewerb-2020