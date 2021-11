Vielfaches Gedenken am Wochenende auch in Königsees Dörfern

Königsee Zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag im Rinnetal beginnt am Sonntag um 11 Uhr auf dem Stadtfriedhof

Am Sonntag, dem 14. November 2021, findet um 11 Uhr auf dem Stadtfriedhof in Königsee das zentrale Gedenken der Stadt zum Volkstrauertag statt. Auch in der Mehrzahl der Ortsteilen finden Gedenkveranstaltungen statt.

Das sind die Termine im einzelnen:

Oberhain (auch für Unterhain, Barigau und Mankenbach): am Denkmal in Oberhain um 11.00 Uhr

Dörnfeld an der Heide: an der Kirche um 14.00 Uhr

Dröbischau: am Museum um 11.00 Uhr

Egelsdorf: Ortsmitte um 11.00 Uhr

Garsitz: auf dem Friedhof um 10.45 Uhr

Horba: am Denkmal um 10.30 Uhr

Köditz: am Denkmal am Festplatz in Unterköditz um 10.00 Uhr

Leutnitz: auf dem Dorfplatz um 10.00 Uhr

Lichta: am Denkmal um 10.00 Uhr

Milbitz: gegenüber Parkplatz um 9.30 Uhr

Oberschöbling: im Park um 10.15 Uhr

Rottenbach: am Denkmal um 10.00 Uhr

Thälendorf (auch für Solsdorf): am Denkmal an der Kirche um 10.00 Uhr

Unterschöbling an der Kirche um 10.30 Uhr



