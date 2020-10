Vier Graffiti-Schmierer bei Lichstedt gefasst

Lichstedt. Bei Lichstedt wurden mehrere Personen verfolgt und gefasst, die an einer Brücke Graffiti gesprüht haben.

Am Montag wurde die Polizei wegen Graffiti-Sprühern in der Nähe von Lichstedt gerufen. Ein Anwohner meldete mehrere Personen, die eine Brücke der Landstraße an der Abfahrt Groschwitz/Lichstedt beschmierten.

Kurz vor Eintreffen der Polizisten flüchtete die Gruppe in einem Auto. Das Fahrzeug und dessen Halter wurden jedoch schnell durch Beamte der Polizei Saalfeld im Gegenverkehr aufgegriffen.

Die vier Insassen und die tatrelevanten Gegenstände im Auto aufgefunden wurden für weiterführende Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Zudem wurde laut der Polizei noch ein weiteres verdächtiges Fahrzeug festgestellt.

Gegen eine Frau sowie drei Männer im Alter von 21 bis 22 Jahren aus Jena, Saalfeld und Bad Blankenburg wurden Strafanzeigen gefertigt. Sie müssen sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti mit Fanbezug des FC Carl-Zeiss-Jena verantworten.

