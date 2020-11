Vier Leutnitzer auf den ersten drei Plätzen

Die Leutnitzer haben gewählt. Nein, es ging nicht um etwas Politisches. Seit Daniel Hempel, Bürgermeister in dem zum Königsee gehörigen Ortsteil, zusammen mit dem Ortsteilrat diese Idee entwickelt, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Es geht um einen Bilderwettbewerb, bei der alle aufgerufen sind, das Jahr über die schönsten Momente zu fotografieren und sie für einen Wettbewerb einzusenden. Unter den Einsendungen wählen dann die Leutnitzer - und nur sie - die schönsten aus. Dabei bekommen die ersten drei eine Prämie. Insgesamt geht es aber darum, die zwölf am besten bewertetsten zu finden. Sie ergeben den Fotokalender, der in jeden Leutnitzer Haushalt noch vor dem Jahreswechsel zugestellt wird. Dieser Tage wurde - aufgrund der Corona-Einschränkungen diesmal ohne Öffentlichkeit - der Fotowettbewerb um die schönsten Fotos von Leutnitz ausgewertet.

Aus den 31 eingereichten Bildern hoben sich recht schnell die Favoriten hervor, welche das „Rennen“ dann auch für sich entscheiden konnten. Sieger wurde Markus Scheckenreuter mit seinem Bild „Herbststimmung“, ihm folgen Kevin Müller mit seinen „Falkennachwuchs“ und zusammen auf Platz drei Janine Subrizkas mit der „Bienendurchsicht“ und Valérie Hempel mit ihrem „schönen Landleben“. Bürgermeister Daniel Hempel: Wie versprochen werden die zwölf Bilder mit den meisten erhaltenen Stimmen in den Kalender für das kommende Jahr 2021 gelangen. Wir freuen uns schon auf die Bilder für den kommenden Wettbewerb im nächsten Jahr und danken allen, die mitgemacht haben.“