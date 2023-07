Vier Personen teils schwer verletzt: Autos prallen auf der B85 in Saalfeld-Rudolstadt zusammen

Hockeroda-Eichicht. Bei einem Unfall auf der B85 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind drei Autos zusammengeprallt. Vier Menschen sind dabei teils schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall mit drei Autos auf der Bundesstraße 85 wurden am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr mehrere Personen teils schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 60-Jähriger von Eichicht in Richtung Hocheroda unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Hockeroda kam der Fahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Auto zusammen.

In Folge des Unfalls stießen die beiden Fahrzeuge mit einem dritten Auto zusammen. Dabei wurden vier Personen teils schwer verletzt. Damit der Unfall aufgenommen und die Fahrzeuge geborgen werden konnten, wurde die Straße zeitweise gesperrt. Gegen Mittag war die Strecke wieder frei, so die Polizei.

