Volker Schinzel: Auf diesen Haushalt können wir stolz sein!

Mit dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates ist Unterweißbach die zweite Gemeinde im Schwarzatal, die ihre geregelten Finanzen auch mit Außenwirkung präsentiert. Bürgermeister Steffen Günther, der für die Erarbeitung des Entwurfs nicht nur Nadine Legrand von der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal dankte, sondern auch Finanzausschussmitglied Marco Pohl und dem Vorsitzenden Volker Schinzel, überließ letzterem die ausführliche, detailreiche und verständliche Erläuterung des Zahlenwerks.

Der begann mit dem Verwaltungshaushalt und erklärte, dass von dem 1.2 Millionen Euro Gesamtumfang allein 280.000 Euro an den Landkreis und 114.000 Euro an die Verwaltungsgemeinschaft als Umlage bezahlt werden, 60.000 Euro mehr als noch vor zwei Jahren. Dazu kommen 44.000 Euro Schulumlage und der Zuschussbedarf des Kindergarten, der mit 190.000 Euro ebenfalls einen großen Ausgabeposten umfasst.

Höhere Umlagen und weniger Einnahmen, trotzdem Rücklagenaufwuchs

Umgekehrt summieren sich auf der Einnahmeseite die gemeindlichen Anteile an der Einkommens- und Mehrwertsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen auf rund 400.000 Euro, 20.000 weniger als noch vor zwei Jahren. Trotz der ungünstigen äußeren Rahmenbedingungen kommen stolze 70.000 Euro Überschuss zustande, die in den Vermögenshaushalt fließen und von denen 30.000 Euro ordentliche Kredittilgung abzuziehen sind.

Im Vermögenshaushalt ging Volker Schinzel in die Details der Projekte, jedoch nicht, ohne vorher zu betonen, dass fast alle Investitionen durch das Dorferneuerungsprogramm unterstützt werden und es so oft zu einer Zwei-Drittel-Förderung kommt.

Wichtigstes Projekt ist der Startschuss für die grundhafte Sanierung der Quittelsbergstraße. Aber auch die Neugestaltung am Pfarrbrunnen, Restarbeiten am Friedhof, eine Stromwandleranlage auf dem Parkplatz, eine neue Aufstellanlage auf der Kegelbahn, die ihre 17 Jahre alte Vorgängerin ersetzen soll stehen im Entwurf. Dazu kommt die Versetzung der Treppe am Pavillon im Schwimmbad, der Abriss des Hauses Lichtetalstraße 44 und einiger Garagen hinter dem Bettenhaus, eine Mauerstabilisierung an der Lichte gehören dazu.

Dabei verausgabt sich die Gemeinde zugleich auch nicht völlig, im Gegenteil: Mit Blick auf das zum Haushalt gehörige Finanz- und Investitionsprogramm wächst die Rücklage Unterweißbachs bis 2023 auf immerhin 116.000 Euro, und sinken die Schulden von jetzt 600.000 auf dann 500.000 Euro, aktuell sind es 770 Euro pro Kopf, ein gesunder Mittelwert in Thüringen.

Jan Wachsmuth brilliert mit souveräner Versammlungsleitung

Positive Nachrichten ergänzte auch der Bürgermeister: So seien 3581 Euro Soforthilfe vom Land für die Bekämpfung der Forstschäden eingetroffen, außerdem sind 33.000 Euro avisiert, die der Anteil der Gemeinde am 500-Millionen-Programm des Landes für die Kommunen sind. “Beide Summen ohne großartige Bürokratie und in letzteren Fall auch nur mit einer Zweckbindung für Investitionen verbunden, das ist ein faires Signal aus Erfurt”, so Steffen Günther.

Besonders wohltuend war auch ein anderes Detail. Mit einer straffen, aber durchweg fairen und nie ausfasernden Versammlungsführung stellte Gemeinderatsvorsitzender Jan Wachsmuth unter Beweis, dass man auch eine Gemeinderatssitzung mit schwergewichtiger Tagesordnung in kaum mehr als einer Stunde souverän über die Bühne bekommt.