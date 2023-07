Vom Blog ins Buch: Dominique Lattich präsentiert ihr Erstlingswerk „Diamantfeder“

Dominique Lattich mit Robert Möller (links) und Tobias Fritzsche im Anschluss an die Buchpräsentation in Rudolstadt.

Rudolstadt. Wie die Saalfelder Journalistin Mut machen und Zuversicht schenken möchte

„Diamantfeder“ so heißt das gerade erschienene Buch der Saalfelder Journalistin und OTZ- Lokalreporterin Dominique Lattich. Untertitel: „Zwischen Traumberuf, teuren Erkenntnissen, mangelnder Geduld und dem treuen Hund Balu“. Am vergangenen Freitag gab die Autorin anlässlich der Buchpremiere eine Lese-Kostprobe in der Rudolstädter Galerie „die blaue blume“. „Ich hatte schon immer eine Schwäche für Weisheiten, Ratschläge für das Leben und Sätze, die zum Nachdenken anregen“, so die 36-Jährige.

Im April des Corona-Jahres 2021 begann sie damit, ihre Gedanken in einem Blog niederzuschreiben. Und stellte fest: Das macht wirklich Spaß. Unterstützt von ihren Freunden Tobias Fritzsche und Robert Möller - die drei zusammen sind auch unterwegs als die Band „Bromily“, eine Wortschöpfung, zusammengesetzt aus Brothers (Brüder) und Family (Familie) - bringen das Projekt auf den Weg. Ein Projekt, von dem die Saalfelderin genau wusste, wie es sein sollte. „Edel, schwarz, rosa-gold, professionell - besonders bei der Namensfindung.“ So kamen sie auf „Diamantfeder“. Und recherchierten gleich die freien Domains, also Internetadressen. „Diamantfeder.de war noch frei. Zack meins“, beschloss sie.

Geschichten, die es nicht in die Zeitung geschafft haben

Nun also ist aus dem Blog ein Buch geworden. 208 Seiten stark. Hier gibt Dominique Lattich Geschichten Platz, die sie bewegen, und solchen, die es nicht in die Zeitung geschafft haben. So schreibt sie unter anderem von dem kleinen Jungen, der bei einem regnerischen Wandertag mit viel zu dünnen Sachen und ohne Mütze unterwegs war und fragt sich: Wer beschützt ihn eigentlich? Oder von einem guten Freund, dem Indianer Miguel - O-Ton Dominique; „Ja, ich darf ihn so nennen“ – der ihren Blick auf die Welt verändert hat. Überhaupt von Freunden, die „emotionale Tankstellen“ sind, von dem Hierarchiegedanken, „dem ich überhaupt nichts abgewinnen kann“, von ihrem „flatterhaften Zwilling in mir“ und „Blendern, die sich selbst disqualifiziert haben“. Und sie stellt die Frage: Was ist eigentlich typisch deutsch? Außer meckern?

Am Samstag, 8. Juli, 17 Uhr, lädt die Autorin zur Signierstunde in die Galerie „die blaue blume“, Markt 7, Rudolstadt, ein. Dort kann man das Buch auch kaufen.