Vom Leben am Hochplateau in Treppendorf

Es ist kalt an diesem Mittwoch im Dezember. Deswegen führt Ortsteilbürgermeister Dietmar Treiber zu Fuß nur eine kleine Runde durchs Dorf. Der Rest, vor allem der Weg zum Hochplateau, wird im Auto abgefahren. Der Blick von oberhalb Treppendorfs lohnt sich. Sehr weit sieht man von der Saale-Ilm-Platte aus: westlich zum Inselsberg, nördlich zum Buchenwald-Denkmal bei Weimar, südöstlich zur Hohenwarte und nordöstlich zur Motocross-Strecke Blankenhain. Und auch auf das kleine Dorf selbst, das letzte vor der Kreisgrenze zum Weimarer Land, lässt sich gut schauen. Das Hochplateau zeigt sich vielfältig, gibt dem Ort einen landschaftlich tollen Rahmen. Verständlich, dass gerne hier her zieht, wer Ruhe und Idylle sucht. Wermutstropfen bilden nur die vier meterhohen Windkraftanlagen, die den Ort nördlich flankieren und nicht immer lautlos rotieren.

Dietmar Treiber, Treppendorfer von Geburt an, zeigt seinen Heimatort mit 128 Einwohnern gern. „Eine schöne Ecke ist das hier.“ Hier kennt er jeden Winkel, grüßt die Bewohner, die beim Rundgang an die Türen kommen, mit ihren Vornamen. Sein Ort gehört zur Gemeinde Remda-Teichel, seit 2019 sind sie ein Ortsteil von Rudolstadt. „Es gibt kaum ein Dorf, wo es noch so viele alte Bäume gibt“, sagt er in der Ortsmitte. Und wirklich, bei der Tour durch den Ort zeigt er immer wieder auf knorrige derzeit unbelaubte Stämme, etwa Linden, Eichen und Kastanien.

„Kalthaus“ heißt der Ausflugspunkt, weil es dort so kalt ist. „Da haben wir im Juni teilweise noch Bodenfrost“, weiß Dietmar Treiber. Foto: Marie Neubauer

Viele Ideen, wie das Dorf noch schöner werden soll

Der Ortsteilbürgermeister weiß, wo die Wehwehchen liegen. Im Blick hat er das Geld für die Dorferneuerung, das es vom Bund gab, bisher aber noch nicht ausgezahlt wurde. Treppendorf stünden daraus etwa 50.000 Euro zu und Treiber würde gerne alle Straßen erneuern. Alles fernab der Hauptstraße ist nur Schotterweg, zum Teil mit tiefen Kratern. Auch der Dorfteich müsste entschlammt werden, um wieder Feuerlöschteich zu werden. Kommt es zur Auszahlung, will er aber erst einmal alle Bewohner an einen Tisch holen und fragen, was sie als besonders notwendig erachten.

Ein außergewöhnliches Bauwerk in der Ortsmitte ist die Kirche St. Marien. 1945 zerstörte ein Phosphorbombenangriff das anliegende Schulgebäude. Ein Kirchturm teilt die beiden quadratischen Kirchenschiffe in Gemeinderaum und Altarraum. Foto: Marie Neubauer

Viele Ideen, was im Ort gemacht werden kann, hat der Bürgermeister, der seit September im Amt ist, auch unabhängig von den Bundesmitteln. Im nächsten Jahr sollen zwei Wanderhütten am „Kalthaus“ erneuert werden und ein Grillplatz entstehen, dort soll auch der in diesem Jahr ausgetrocknete Teich wieder renaturiert werden.

Zugleich betont er, dass die Treppendorfer viel Engagement zeigen. Das zeigte sich erst vor kurzem bei der jährlichen Weihnachtsfeier im Ort, wo die Ortsansässigen gemeinsam ein Theaterstück aufführten. „Da war der Saal geknallt voll.“ Einen großen Anteil an der Belebung des Dorfes hat der Heimatverein. 1999 gründete sich dieser, um den Saal im Ort vor dem Verkauf an Fremde zu retten. Fortan sind sie die Hauptnutzer des Vereinshauses, welches in den Händen der Stadt ist. Und seither begehen die Treppendorfer um die Vereinsvorsitzende Anette Anders und Stellvertreterin Ramona Heinemann zahlreiche Veranstaltungen: Fasching, Frauentag, Kirmes, Frühlingskinderfest, Weihnachtsfeier, Chor, gemütliche Beisammensein, Aufräum-Subotniks. „Wir wollen die Leute zusammen halten. Und wir wollen uns das so schön wie möglich hier machen“, sagt Ramona Heinemann.

Aktives Dorfleben durch Heimatverein

Anette Anders (links) und Ramona Heinemann vom Heimatverein vor einem Wandbild in ihrem Dorfsaal. Der gezeichnete Vogel erinnert an die Namensherkunft des Ortes: Treppendorf. Foto: Marie Neubauer

Wären die vielen Veranstaltungen nicht, dann herrschte „Totenstille. Das Dorf würde einschlafen“, weiß sie. Dahinter steckt auch viel Aufwand. Für die beiden und ihre Mitstreiter ist die Arbeit aber selbstverständlich, denn sie treten in die Fußstapfen ihrer Eltern und Schwiegereltern. Anders ist hier geboren, Heinemann kam mit 16 Jahren der Liebe wegen in den Ort. Für sie steht fest, dass sie hier nicht mehr weggehen. Mit 46 Mitgliedern ist gut jeder Dritte Treppendorfer Vereinsmitglied. Hier legt man sich die Feste wie sie kommen und geht auch mal gemeinsam zum Ständchen singen zum Geburtstag der 95-jährigen Dorfältesten.

Kehlig-quiekende Laute kommen von den beiden Schwarzhalsschwänen im Dorfteich, wenn sie hungrig sind und Futter-Udo, wie Treiber ihn nennt, im Anmarsch ist. Foto: Marie Neubauer

Die idyllische Landschaft durchbrechen vier riesige Windräder. Ein optischer Schandfleck, oder sinnvolle natürliche Energiegewinnung – die Meinungen im Ort scheiden sich darüber. Für den Ort springt bei den Anlagen nichts heraus. „Es gibt weder günstigen Strom, noch sonst irgendetwas“, sagt der Bürgermeister. Die Eigentümerin des Grundes, auf dem die Anlagen stehen, stamme aus Hamburg.

Als wenn permanent ein Flugzeug über das Dorf fliegt

Bianca und Steffen Schindler wohnen im Ort und sind Mitglieder in der Bürgerinitiative Lebenswertes Hochplateau. Die gründete sich 2015, nachdem die Windanlagen oberhalb des Dorfes gesetzt wurden. „Manchmal hat man das Gefühl, als fliegt permanent ein Flugzeug über den Ort“, beschreibt Bianca Schindler die Geräuschkulisse, die sich je nach Windlage ändert. Seit 21 Jahren wohnen sie und ihr Mann hier, bewusst haben sie sich für das kleine ruhige Dorf an der Saale-Ilm-Platte entschieden und weil sie es hier so schön fanden. Was dann in die Natur gesetzt wurde, verärgert sie. Bei den Anlagen seien sie vor vollendete Tatsachen gestellt worden. In der Bürgerinitiative diskutieren sie mit Gleichgesinnten aus der Umgebung. Da geht es auch über die geplanten weiteren Anlagen. Das versuche man noch zu verhindern. Immerhin gibt es ein Vogelschutzgebiet um das Plateau und wegen der Fledermäuse haben die Anlagen bereits Abschaltzeiten.

Auch einen Geflügelzuchtverein gibt es im Ort. Allen voran: Peter Anders. Er züchtet Lahore-Tauben und gewann mit seinen Exemplaren die deutsche Meisterschaft, wurde Vize-Europameister. Bis nach Frankreich fährt er zu Wettkämpfen. An diesem Wochenende steht auch wieder eine Schau an. In Franken. Vorher werden die schönsten Exemplare noch aufgehübscht. „Da mach ich Frisör“, verrät er zwinkernd, wenn er über das Herausputzen seiner Tiere spricht.