Von Entenhaus bis zur Stadtkirchentür

Norbert Gütter aus Dörnfeld an der Heide setzt die Tischlertraditionen des Urgroßvaters am Gründungsort des damaligen Unternehmens fort.

Dörnfeld an der Heide. Norbert Gütter - Dörnfelder Schreinermeister sieht optimistisch in die Zukunft

Wer den Abzweig sucht, von dem er - kaum mehr als einen Steinwurf von der Bundesstraße 88 in Dörnfeld an der Heide (Stadt Königsee) entfernt - zur Werkstatt von Norbert Gütter finden will, kann sich darauf verlassen, dass er das Schild an der Hauptstraße findet und gleich noch einmal, wo der Besucher abbiegen muss, um die kleine Werkstatt zu erreichen. Dieses Detail verdient Erwähnung, weil es durchaus nicht selbstverständlich ist, dass Handwerker sich über ihre Sichtbarkeit allzuviele Gedanken machen.