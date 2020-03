Von Hochzeitsplänen und Hühnermobilen

Ob es mit dem Namen zusammenhängt? „Wahrscheinlich“, sagt Anne Lehmeyer, „aber das war uns bei der Namensfindung gar nicht so bewusst“. „Glücksbringer“ heißt der Landkulturhof, den zwei junge Familien im vergangenen Sommer in Kirchremda eröffnet haben. Was sie damals noch nicht ahnten: „Die Telefone klingeln sich heiß, weil viele Paare hier heiraten wollen.“

Festscheune entsteht im Garten

Schon 16 verbindliche Anmeldungen gibt es für die Zeit von Mai bis August. Für Feiern mit zwischen 80 und über 100 Gästen. Eine Festivalhochzeit im Vintage-Stil, mit Urlaubsgefühl, in der Natur, aber dennoch mit einem gewissen Extra – das sind die Wünsche der Paare. In Kirchremda können sie in Erfüllung gehen. „Viele machen ein ganzes Feier-Wochenende daraus.“

Dafür entsteht in Kürze in dem Garten eine 240 Quadratmeter große Festscheune mit Bar und Tresen, überdacht, aber trotzdem mit freiem Blick in die Natur. „Wir sind selbst überrascht, dass sich die Nachfrage so entwickelt hat. Aber wir freuen uns, mit unseren Gästen diesen emotionalen spannenden Moment teilen zu können. Das war von Anfang an eine unserer Intentionen“, sagt Anne Lehmeyer.

Der Start vor einem Dreivierteljahr war für die beiden Paare ein mutiges Unterfangen. Überall im Land hatten die Schwestern Anne Lehmeyer und Steffi Hartwig nach einem Ort gesucht, an dem sie ihre Idee vom Leben und Arbeiten auf dem Land, mit Freude, Entspannung, gutem Essen und Zeit fürs Wesentliche in die Tat umsetzen können. In Kirchremda wurden sie fündig und stürzten sich in das Abenteuer. Ihre Rechnung geht auf. Mit diesem Konzept treffen die Betreiber genau den Nerv der Zeit. Sie selber machen es vor und geben davon ein Stück an ihre Gäste weiter. „Wir haben gut zu tun, die Fremdenzimmer in den sechs Ferienwohnungen kommen so gut an, dass nun aufgestockt wird“, kündigen sie an. Noch in diesem Jahr soll ein Appartementhaus mit sechs Doppelzimmern auf dem großzügigen Areal eröffnen. Damit erhöht sich die Zahl der Gästebetten auf 26 plus Aufbettungen.

Camping für glückliche Hühner

Wenn nicht gerade geheiratet wird, dann kann die Festscheune auch für Seminare, Workshops oder Kulturveranstaltungen genutzt werden. Doch die Hauptnutzer des Ferienhofes sind und bleiben Familien mit Kindern, die hier das Landleben mit Komfort genießen, diese Mischung aus Ruhe und naturverbundenen Aktivitäten. Anne als ausgebildete Yoga- und Reitlehrerin findet hier ihre Aufgabe. Aber auch für Tagesgäste wie Wanderer, Radfahrer und Ausflügler gibt es in diesem Frühjahr Neuigkeiten bei den „Glücksbringern“. Im April öffnet der Biergarten. „Wir haben jetzt alle Genehmigungen zusammen, jetzt kann es los gehen“, freuen sich die Schwestern.

Zu ihren Vorstellungen von einem glücklichen Landleben gehört auch gesundes Essen. Unweit des Hofes picken und scharren rund 800 Thüringer Weidehühner auf der Wiese. „Wir hatten keine Lust mehr auf Lebensmittelskandale und Legebatterien, also wollten wir es besser machen“, beschreibt Steffi Hartwig die Motivation. „Das ist artgerechte Haltung“, sagt sie und zeigt auf die Tiere, die sich rund um das Hühnermobil im Freien aufhalten. „Das ist Camping für die Hühner. Sie haben alles, was sie brauchen, tagsüber die frische Luft und Wiese, aber auch Schlafplätze, Wasser, Nester, Futter, Heizung“, erklärt sie. Es ist das zweite dieser Art, das die Familien inzwischen angeschafft haben. Weil die Nachfrage nach Eiern von glücklichen Hühnern so groß ist. „Jetzt können wir auch wieder alle Nachfragen abdecken“, sagt sie. Die Selbstbedienungstheke mit der Kasse des Vertrauens im Ort ist gut gefüllt. Aber auch in der eigenen Küche werden die Eier verarbeitet. Und die hauseigene Hochzeitstorte ist sowieso der Renner.

„Es wird ein spannendes Jahr mit großen Herausforderungen und viel Arbeit“, darin sind sich Steffi Hartwig und Anne Lehmeyer einig. „Aber unser Plan in Richtung Auszeit vom Alltag, Wellness, Leben auf dem Land mit den Tieren geht auf“, sind sie optimistisch. „Wir haben es jedenfalls nicht bereut“.