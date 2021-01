Von Kreissägenjaulern und Wildübernachtern im Schwarzatal

Am Parkplatz unterm Fröbelturm haben Wohnmobilisten in Zukunft die gleichen Rechte und Pflichten wie alle Auto-Fahrer, dürften also auch über Nacht ihre Fahrtüchtigkeit wiederherstellen.

Zu später Stunde, wenn in Gemeinderäten Haushaltspläne ohne Diskussion nach dem Dialog der Kämmerin abgenickt und dafür der Standort einer Dorfsirene eine Stunde lang debattiert wurde, kommen die kleinen Fragen an die Reihe. Im Sommer geht es ums Rasenmähen im Winter um die Schneeräumung, in der dunklen Zeit um kaputte Straßenlampen, in der hellen um Halbstarke, die gern lautstark auf sich hinweisen. Und Deutschland wäre nicht unser Heimatland, wenn es dafür nicht ein Regelwerk geben könnte, auf das man sich beziehen kann, wenn es mit einem nachbarschaftlichen Plausch übern Gartenzaun nicht zu lösen ist. Ordnungsbehördliche Verordnung (OV) heißt das, was in einem Dorf geregelt wird, falls es nicht ohnehin schon woanders festgelegt ist. Gemeinderatsmitglieder fühlen sich durchaus in ihrer Rolle als gewählte Vertreter der kleinsten aller Obrigkeiten angekommen, wenn sie solche Fragen diskutieren. Dabei geht es sie gar nichts an.

Eine OV erlässt die Ordnungsbehörde, das ist in eigenverwalteten Kommunen der Bürgermeister, in Gemeinschaften der Vorsitzende der Gemeinschaft. Also solcher fand Ulf Ryschka, der erste 20 Monate nach Gründung der VG Schwarzatal ins Amt kam, auch eine ordnungsbehördliche Verordnung vor. Sie trug sogar den Vermerk. dass die Kommunalaufsicht den Text bereits genehmigt hatte. In Kraft war sie freilich trotzdem nicht, weil sie nie im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Wer das Regelwerk bis zu diesem Stand gebracht hatte ist nicht überliefert, auf die To-Do-Liste des Chefs kam sie aber trotzdem, wenn auch mehr im Mittelfeld. Die Zeit, bis sie an der Reihe ist, blieb aber nicht ungenutzt. Hinter der Ansage in diversen Gemeinderäten, dass das Anhörungsverfahren laufe, verbarg sich nicht nur die formale Einbeziehung der Kommunalparlamente, die immerhin Gelegenheit für Vorschläge bekommen sollten. Ulf Ryschka hatte auch schon selbst Überarbeitungen vorgenommen.

Dabei ist so eine OV durchaus mehr als nur eine Liste mit gesammelten Vorschriften der einfachen Art, etwa, dass insbesondere das Herumgrölen (Anstrich c, Ziffer 2, Paragraf 3 des Entwurfs) oder das Verrichten der Notdurft außerhalb von Toilettenanlagen, die übrigens auch dafür vorgesehen sein müssen (Anstrich d) verboten ist. Es muss auch Dinge regeln, von denen man nicht gewusst hätte, dass man sie regeln muss: So soll verboten sein, Stacheldraht am Rande von Spielplatzanlagen tiefer als in zwei Metern Höhe als Grundstücksbegrenzung zu verwenden. Natürlich soll das Regelwerk allgemeine Regeln aufstellen, doch manchmal braucht es auch speziell Vorkehrungen, weil eben unter Menschen nicht alles mit deren Verstand von allein regelbar ist.

Doch nicht nur das Binnenverhältnis untereinander regelt die OV, sie wirkt auch nach außen, selbst dann, auch wenn die Verordnung natürlich nicht unbedingt überall aushängt. Beliebtes Thema ist dabei das Nächtigen von Menschen, die nicht ihren Wohnsitz in den Kommunen haben und auch kein Bett zum Schlafen in der Touristengegend gebucht haben. Der klassische Passus, der sich in vielen OV‘s in Thüringen wiederfindet, verbietet etwa das Zelten oder Übernachten auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen innerhalb der bebauten Ortslage. Das wurde erst kürzlich etwa in Königsee, wo die OV zum Jahresende wegen der neuen Gemarkungsgrenzten neu verkündet wurde, erneut festgeschrieben.

In der Schwarzatalregion hat Ulf Ryschka diesen Passus aus dem überarbeiteten Entwurf entfernt. In seinem Anschreiben an die Mitgliedskommunen argumentiert er mit der Konkurrenz anderer Regelungen. Schon jetzt gebe es für das wilde Zelten etwa in Naturschutzgebieten höherrangige Regelungen. Auch Waldbesitzer hätten die Möglichkeit, in ihren Wäldern Zelten zu gestatten oder zu verbieten.

Zum wirklichen Quantensprung setzte der Ryschka-Entwurf aber bei den Ruhezeiten an, die er, von den Erholungsorten Cursdorf, wie der Ortschaft Oberweißbach (nebst Lichtenhain) abgesehen, gänzlich streichen will. Sein Hauptargument: Regeln, die man erlasse, müsse man auch einhalten, beziehungsweise durchsetzen können. Außerdem könne er kein übergeordnetes Interesse erkennen. Noch bis Ende Januar sind die Kommunen aufgefordert, Vorschläge zu machen, ehe der Gemeinschaftsvorsitzende - ohne weitere Beschlussnotwendigkeiten - die neue Fassung zu Genehmigung einreicht und anschließend veröffentlicht.