Dr. Gerhard Werner in "seinem" Museum im ehemaligen Franziskanerkloster in Saalfeld. Der Historiker verstarb im Jahr 2023.

Von Kulawik bis Kölbl: Die Verstorbenen 2023 in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Politiker, Wissenschaftler, Naturschützer und Sportfunktionäre - von wem wir uns dieses Jahr im Landkreis verabschieden mussten

Die letzten Tage des Jahres 2022 ließen nichts Gutes ahnen für 2023. Zuerst verstarb am vorletzten Tag des Jahres mit Dr. Ursula Große eine der ganz großen Persönlichkeiten in Bad Blankenburg, dann zu Silvester auch noch Ralf Hohmann. Der beliebte Braumeister des Bürgerlichen Brauhauses Saalfeld wurde nur 57 Jahre alt. Anfang März gab es für ihn eine offizielle Gedenk- und Ehrenstunde der Stadt.

Das jetzt zu Ende gehende Jahr hinterlässt weitere Lücken in Familien, Vereinen, Parteien. Zu den ersten bekannten Verstorbenen gehörte Helmut Kulawik. Am 5. Januar, eine Woche vor seinem 70. Geburtstag, verstarb der langjährige Stadtrat der Linken, der auch über Jahre Vorsitzender des Kulturvereins Obernitz, des Saalfelder Verschönerungsvereins und der Stadtkapelle Saalfeld war. Viele kennen ihn noch in Fell gehüllt als Steinzeit-Mensch beim Teufelsbrückenfest.

Was der Obernitzer in Saalfeld war, war Götz Kölbl in Rudolstadt. Der langjährige Chef der Rudolstädter Linken verstarb ebenfalls im Januar im Alter von 65 Jahren.

Große Würdigung erfuhr später im Jahr von politischer Seite der Saalfelder Frieder Lippmann, der bis zuletzt gesellschaftlich aktiv war und kurz nach seinem 87. Geburtstag verstarb. Der gelernte Bergmann gründete 1990 die Ost-SPD mit, war Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Thüringer Landtag, Stadtrat in Saalfeld und gilt als einer der Väter der Thüringer Verfassung.

Teilnehmer des "Runden Tischs" in Saalfeld am 11. Januar 1990. Rechts im Bild Frieder Lippmann. Er verstarb in diesem Jahr. Foto: Klaus Moritz / Archiv

Auch in der Familie der Sportler und Sportfunktionäre gibt es große Verluste zu beklagen. Klaus Karpinsky, mehr als 30 Jahre lang Vorsitzender des größten Sportvereins im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, verstarb im Sommer kurz vor seinem 80. Geburtstag. Das Gesicht des SV 1883 Schwarza gehörte auch über viele Jahre dem Stadtrat Rudolstadt an.

Wie der Schwarzaer Karpinsky setzte sich auch der Saalfelder Jürgen Franke über Jahrzehnte für die Belange des Sports ein. Der langjährige Präsident des Thüringer Kegler-Verbandes verstarb nach langer Krankheit 83-jährig in einem Saalfelder Altenheim.

Groß war die Bestürzung und Anteilnahme in der Kreisstadt, als Ende Februar bekannt wurde, dass mit Dr. Gerhard Werner eine Institution der Saalfelder Stadtgeschichte für immer die Augen schloss. Vier Jahrzehnte leitete er das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster und wurde „als praktischer Museumsmann. Kunstgeschichts- und Stadtgeschichtsforscher zu einer Institution im mitteldeutschen Museumswesen und in Saalfeld“, wie es in einer Würdigung hieß. Er starb mit 85 Jahren.

Auf seinem Gebiet von den Mitstreitern nicht minder geachtet war Rainer Hämmerling. Der langjährige Vorsitzende des NABU-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt setzte sich wie kein Zweiter für die Belange des Naturschutzes ein. Er verstarb am 23. Oktober.

Spuren über Rudolstadt hinaus hat Dieter Zapfe hinterlassen. Der Architekt starb am 20. Oktober mit gerade mal 62 Jahren. Er habe über drei Jahrzehnte für öffentliche und private Bauherren zahlreiche Projekte realisiert, die heute das Erscheinungsbild der Stadt bestimmen, heißt es in einer Würdigung der Stadtverwaltung. Dazu gehören die Orangerie in Cumbach, das Soziokulturelle Zentrum Saalgärten, viele Wohn- und Geschäftshäuser der Innenstadt, die Gläserne Porzellanmanufaktur in Volkstedt, der Kindergarten „Henry Dunant“ und die Grundschule Rudolstadt-West.

Noch frisch in Erinnerung ist das Ableben von Hans-Jürgen Oßwald. Der „ewige“ Bürgermeister von Kaulsdorf - fast 30 Jahre bekleidete er dieses Amt - verstarb Anfang Dezember.