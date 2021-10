In der Rudolstädter Stadtbibliothek ist die Ausstellung „Interview mit einer Stadt“ zu sehen. Entstanden sind die Fotos und Texte im Rahmen eines Workshops in den Sommerferien, an dem elf Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren teilgenommen haben. Unter ihnen Selma Querengässer (links) und Viktoria Böhm.