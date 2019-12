Von wegen keine Verwaltung: Sitzendorf beschließt Etat 2020

Für feine Nasen war sogar die verbrauchte Luft vom Vorabend wahrzunehmen, als sich 23 Stunden nach der Gemeinschaftsversammlung der VG Schwarzatal der Gemeinderat Sitzendorf an seiner traditionellen Tagungsstätte in Standesamt traf. Und nicht nur olfaktorisch sondern auch inhaltlich spielte die aktuelle politische Entwicklung in der Region eine Rolle. Nicht unmittelbar, denn Bürgermeister Martin Friedrich blieb zunächst auch nichts weiter, als die gefassten Beschlüsse erneut zu wiederholen. Doch schon allein der Umstand, dass der Haushalt für 2020 zur Beschlussfassung anstand, war ein überaus demonstrativer Akt. “Sonst sind wir gern auch mal im Frühling oder später damit rum gewesen, so das beifällige Gemurmel in der Runde.

“Während andere Kommunen im Tal aktuell notleidend und in der Haushaltssicherung sind oder andere davor stehen, demnächst diesen Offenbarungseid zu leisten, stehen wir trotz der Millioneninvestition am Schwimmbad nicht nur leistungsfähig da, sondern auch rechtzeitig”, konnte sich das Ortsoberhaupt einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er vergaß aber auch nicht zu erwähnen, dass vor allem das noch immer namenlose Multifunktionsgebäude - hier werden Feuerwehr, Touristinformation, Schwimmbad-Funktionen und Gemeindesaal unter einem Dach vereint - der Grund für die Eile bei der Haushaltsaufstellung war. “Bis zum 15. Januar müssen die wichtigsten Förderanträge raus”, umriss er die weitere Aufgabenstellung für das Bauamt der Verwaltung.

Nicht nur die frühzeitige Beschlussfassung wurde ausdrücklich betont, sondern auch, dass die neue Verwaltungsgemeinschaft keineswegs zu einer vor allem in der Stadt Schwarzatal befürchteten, beispiellosen Kostenexplosion geführt haben. Die Pro-Kopf-Umlagen der früheren VG Bergbahnregion, der früheren VG Mittleres Schwarzatal und der neuen VG sind in etwa vergleichbar bei gut 140 Euro und liegen damit im Thüringer Durchschnitt. Und in den Ansätzen für 2020 sind die Bezüge für einen hauptamtlichen VG-Vorsitzenden bereits eingerechnet, so die Pointe.

Multifunktionsgebäude soll 2020 eingeweiht werden

Neben soviel Fremdbezug war allerdings auch der Innenblick bedeutsam. “Wir haben sämtliche Ansätze möglichst so kalkuliert, dass wir auf unerwartete Kostensprünge im letzten Baujahr des Multifunktionsgebäude schnell und ohne große Umschichtungen reagieren können”, erklärte der Bürgermeister und beziffert die Summen für die Innenausstattung der jeweiligen Funktionen im Haus auf rund 75.000 Euro.“Sitzendorf ist auch grundsätzlich in der Lage im Bedarfsfall einen Kredit aufzunehmen. Die Tilgung der laufenden Verbindlichkeiten, sie liegen bei rund 300 Euro pro Kopf und damit weit unter Durchschnitt, wird 2020 mit nur 7000 Euro recht niedrig ausfallen, und in den nächsten Jahren dann wie geplant etwa verdreifacht.

Im Verwaltungshaushalt ist der größte Einzelposten der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Kindergarten: fast eine Drittelmillion. Die Elternbeiträge, die in Thüringen nun noch ab dem dritten Jahr erhoben werden, machen, nachdem erst jahrelang niemand die Kosten angepasst hatte, nun etwa 17 Prozent der Kosten aus. Weil die Landesvorgaben etwa 20 bis 22 Prozent vorsehen, will die Gemeinde in Zukunft zwar nicht mehr so hohe Sprünge zum Rückstandsaufholen wie zuletzt einbauen, dafür aber leichte und kontinuierliche Erhöhungen vorsehen. Hier stehe man aber noch ganz am Anfang des Prozesses, in den alle Akteure einbezogen werden sollen, so der Bürgermeister vor der einstimmigen Beschlussfassung.