Vor Schreck in Rudolstadt rückwärts gefahren

Rudolstadt. Die Polizei sucht einen Autofahrer und meldet ein geplündertes E-Bike.

Junge Frau fährt vor Schreck rückwärts

Eine 23-Jährige musste laut ihren Angaben am Donnerstag gegen 21 Uhr mit ihrem Opel an der Ampelkreuzung "Ankerwerk" auf der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt halten. Als sie bei "Grün" nicht gleich losfuhr, hupte nach Angaben der Polizei der hinter ihr stehende Fahrer eines PKW und gab Lichthupe. Die Opel-Fahrerin wurde dadurch nervös und verwechselte den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang und fuhr rückwärts auf den hinter ihr stehenden PKW auf.

Sie blinkte anschließend links, um den hinter ihr stehenden Fahrer zu signalisieren, dass sie die Straße räumen will und bog danach in die Breitscheidstraße ab. Auf dem Parkplatz blieb sie stehen. Da das beschädigte Fahrzeug ebenfalls links blinkte, ging sie davon aus, dass ihr der Fahrer folgt. Dies war jedoch nicht der Fall. Schließlich informierte die Unfallverursacherin die Polizei.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der geschädigte Fahrzeug-Führer oder Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

E-Bike gestohlen und geplündert

Donnerstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr entwendete ein Unbekannter ein mit Rahmenschloss gesichertes E-Bike am Eingang zur Strandbar "Saalestrand" auf der Bleichwiese in Rudolstadt. Kurze Zeit später konnte der Eigentümer das Fahrrad in einem Gebüsch unweit der Bleichwiese finden, jedoch hatte der Dieb den Akku herausgebrochen. Er ließ diesen sowie den Bordcomputer mitgehen. Aus

der Seitentasche fehlte ein gelbes Regencape, welches in einem Gebüsch im Heinepark wieder aufgefunden werden konnte. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen