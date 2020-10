Wie Corona das vermeintlich schwache Westafrika trifft, war Thema des Vortrags der Missio-Referentin Monika König am Samstag im Rudolstädter Eine-Welt-Laden.

Im Vergleich zu anderen Kontinenten wurden in Afrika extrem wenige Menschen auf Corona getestet. Dafür werden einige Gründe diskutiert. Einmal gibt es dazu in der Demografie die Angabe, dass nur drei Prozent der Getesteten über 65 Jahre dort betroffen und im Vergleich dazu es in Deutschland 18 Prozent sind.

Ein weiterer Aspekt sei die bisherige Erfahrung mit Infektionskrankheiten wie etwa Ebola, wo rasch und konsequent reagiert wurde. Auch die klimatischen Verhältnisse würden eine Rolle spielen. Gleichwohl falle es in Europa immer noch schwer zu akzeptieren, dass afrikanische Länder eventuell sogar besser mit der Krise umgegangen sind.

Vor allem Folgeschäden sind dramatisch

Zu Beginn der Pandemie konnten lediglich Südafrika und Senegal auf Covid-19 testen, mittlerweile ist das in fast allen 49 Staaten möglich. Den Umgang mit der Pandemie sieht die Missio-Referentin differenziert. Als Nachteile nennt sie fehlendes Equipment, Lieferung von westlicher Technik, Probleme bei der Logistik und fehlende Infrastruktur. Dagegen gebe es ein Zentrum für Krankheitsbekämpfung und positiv wirke sich das Einkaufsportal bei der Verteilung von Testkits aus.

Die Folgen der Pandemie nennt König dramatisch. Kollateralschäden zeigen sich in der Wirtschaft, es gebe auch mehr andere Erkrankungen wie Malaria und Ebola, hinzu kommen Terrorismus, schlechte Bildungsverhältnisse und häusliche Gewalt gegenüber Frauen. Plus Hunger und Dürren.

König stellt eine Projektpartnerin aus Maradi (Niger) vor, die sich gegen solche Missstände wie Unterernährung, Beschneidung und Verheiratung mit Kindern einsetzt. Ein Video zeigt die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die unter Armut infolge der Arbeitslosigkeit leidet, Kinder, die die Schule vermissen.

Mit Antony und Phillip berichten zwei afrikanische Studenten aus Jena über die Zustände in ihrer Heimat seit Beginn der Pandemie.